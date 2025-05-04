陳十美：服務眾人就是母親最大寬慰

華人企管工商協會母親節活動總幹事陳十美（右起）、華人企管工商協會南加分會會長李敏華、世界日報社長于趾琴在母親節活動上。（記者楊青╱攝影）

每年的母親節 ，南加州 大專校友聯合會前會長陳十美都會給母親一份特別的禮物：在我心中，對社會有用，能夠為大家服務，就是對母親最大的寬慰。

陳十美剛兩歲時，她的母親就離開人世，至今大半個世紀，「所以我特別羡慕有母親的人，母親節能夠為大家做些事情非常高興」。作為華人 企管工商協會協辦世界日報母親節活動的總幹事，陳十美和她的團隊今年不僅為模範母親們的伴手禮全力以赴，也為徵召四小時活動演出團體立下汗馬功勞。

陳十美和她的九姊妹及一個哥哥也是洛杉磯的一個傳奇。她的母親一共生了十個女兒和一個兒子，「當年華人家庭重男輕女，父母都想多生男孩」，陳十美說，母親準備生她的時候身體已相當不好，但還是決定把她生下來，她也因此有幸來到這個世界上，成為家中的第11個孩子、第十個女兒。

陳十美表示，父親當年是台北瑞芳鎮鎮長，就是有名的九分那個地方，父親工作繁忙。母親一邊拖兒帶女，一邊全力支援父親的行政工作，非常辛苦，母親過世時才41歲。她說，母親身後留下的孩子，現在已成為過百人的大家庭，在全世界開枝散葉，台灣、美國、日本、巴西，都有自己的至親。而她自己現在也是五個孩子的母親和三個孩子的祖母，三代同堂，幸福無比。

「因為從小失去母親，我對天下的母親都非常尊敬，而且非常羨慕有母親的人」。她說，在自己的這個年齡，很多朋友的母親都還健在，非常幸福，令人羡慕。