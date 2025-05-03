移民遇極端篩選 專家：減少非必要旅行、遭盤查有權保持沈默

Boundless Immigration創始人Xiao Wang探討綠卡持有者在重新入境美國時可能面臨的困境。（ZOOM截屏）

隨著川普政府加強對移民的打壓，許多人對進出美國的安全性產生擔憂，特別是對那些持有綠卡 或學生簽證 的外國居民而言。為幫助移民群體了解其在機場和邊境 的權利，並提供應對策略，美國社群媒體（American Community Media）2日舉行線上會議，針對移民群體在面臨川普政府的「極端篩選」政策時，多位專家提供保護自己免受不公平對待建議。

美國伊斯蘭關係理事會執行董事Zahra Billoo首先談到在邊境和機場面臨審查時，移民和美國公民的基本權利。她強調，無論是持有綠卡的居民還是其他非公民，都應了解自己擁有保持沉默的權利。特別是非公民，Billoo表示，雖然他們在邊境面對較大風險，但他們也不應輕易放棄任何資料，尤其是電子設備中的資訊。

Billoo建議，無論是美國公民還是非公民，在遇到邊境和機場檢查時，應準備好說出自己希望保持沉默的權利，這樣在遇到壓力時才能冷靜應對。此外，她還提到，無論是綠卡持有者還是其他非公民，都應盡量減少不必要的旅行，以減少面臨額外風險的機會。

Herman法律集團創始人Richard Herman則深入探討美國海關和邊境保護局(CBP) 進行電子設備搜尋的問題。他指出，儘管這類搜尋在所有邊境檢查中所占比重很小，但CBP有權對進出國境的個人進行電子設備的搜尋，甚至可以保留資料長達15年。Herman警告說，這樣的搜尋可能嚴重威脅個人的隱私權，尤其是對於有敏感資訊的移民。為應對這一風險，Herman建議旅行者盡量減少帶有個人資料的設備，並使用「拋棄式」手機（burner phone），以保護個人隱私。

Boundless Immigration創始人Xiao Wang則分析綠卡持有者在重新入境美國時可能面臨的困境。他提到，儘管綠卡持有者擁有合法的入境權，但在實務中仍會面臨邊境官員的盤問，甚至可能會被要求簽署放棄綠卡的文件，從而失去美國的永久居住權。Wang強調，這些問題多發生在長時間離開美國後重新入境的綠卡持有者身上，尤其是那些已經有複雜移民歷史的個體。他提醒所有持有綠卡的人，在重新入境時不要輕易簽署任何文件，並強烈建議尋求法律幫助，保護自己免於被誤導或強迫放棄合法權利。

Paturi法律事務所的創始合夥人Madhurima Paturi分享持有學生簽證（F1簽證）者在面臨川普新政的經歷。她透露，自2024年3月以來，來自世界各地的學生頻繁向她尋求幫助，很多人擔心他們的學生身分會因為一些小的違規行為（如未及時繳納學費或上課）而被取消。Paturi表示，這些學生常常因為無法準時繳納學費或缺席課堂而被認定為未保持學生身分，並因此面臨簽證被撤銷的風險。她提醒所有學生，必須維持良好的學業紀錄，並確保自己在規定的時間內返回學校，避免因為小問題而被取消學生簽證。