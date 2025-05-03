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ICE突襲爾灣住宅 華人屋主震驚：遇到電影情節

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鄰居錄下當時國土安全局突襲張氏夫婦家中的情境。（ABC新聞）
鄰居錄下當時國土安全局突襲張氏夫婦家中的情境。（ABC新聞）

根據ABC新聞報導，聯邦移民暨海關執法局（ICE）特工於1日（周四）上午突襲位於爾灣的一處華人居民住宅，搜索並調查最近在洛杉磯地區張貼海報等相關事件。幾個月前，洛杉磯市區多個地點出現張貼含有ICE及執法遣返人員個人資訊的海報，引起當局的高度關注。

當天早晨，無人機拍攝的畫面顯示，ICE探員進入爾灣某住宅區。華人楊安妮（Annie Yang）與張宇宗（YuZong Chang）夫婦在接受訪問時表示，他們至今仍處於震驚之中，因為他們在清晨被美國國土安全部的調查員驚醒。「這從來沒有發生過在我們身上，」張宇宗表示。

楊安妮說：「我覺得像是在電影拍攝現場，真的是不真實。」

鄰居錄下了當時他們家門前的情景，並描述聽到大聲喇叭傳來「我們有搜查令，請雙手舉起，出來」的聲音。探員告訴張氏夫婦，正在尋找他們的兒子張麥克（Michael Chang，音譯）。

楊安妮表示，「他們說追蹤到了IP地址」；並補充說，「他們想知道麥克與這件事有什麼關係。」

據「目擊新聞」了解，約三至四個月前，洛杉磯市區多個地點張貼包含ICE和執法遣返人員個人資訊的海報，引發當局的調查。此次執行的搜查令是作為刑事案件的一部分，目的是查明誰張貼了這些海報。張宇宗表示，「他們還帶走了我們的路由器和硬碟，裡面有我們的家庭照片。」

張宇宗夫婦表示，兒子上個月已經搬到紐約。楊安妮提到，「我問過探員是否想直接與他聯繫，因為我們完全不知道這件事。」隨後，他們與探員一同與兒子進行對話，並由探員向麥克解釋相關的情況。

根據張宇宗和楊安妮所述，兒子麥克曾參加過去年在爾灣加州大學（UC Irvine）舉行的支持巴勒斯坦抗議活動，並因此被逮捕。但在完成社區服務後，指控被撤銷。

他們表示，麥克正在尋求與最新指控有關的法律建議。ICE則發表簡短聲明稱：「ICE探員在美國特勤局協助下，執行了一項聯邦搜查令，作為一項持續的刑事調查的一部分，目前無法提供更多信息。」

ICE 洛杉磯 爾灣

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