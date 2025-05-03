特斯拉美國市占下滑 新品牌加速崛起

特斯拉的電動車龍頭地位，因美國市占率下滑而受到挑戰。(路透)

綜合外電報導，隨著特斯拉 （Tesla）在美國電動車 市場的主導地位逐漸動搖，一波波新興電動車品牌與車型正迅速填補空缺。許多消費者轉向選購最新亮相的車款，包括凱迪拉克Optiq、保時捷 Macan EV 和極星Polestar 3 等，這些車型均是近幾個月才上市的新產品。

西雅圖時報報導，根據統計，2025年第1季美國電動車總銷量達29.4萬輛，年增10.6%，在整體汽車銷售趨緩的環境下表現突出。雖然川普政府計畫削減綠能補助並放寬排放標準，但美國的電動車接受度仍持續上升，從早期採用者擴展至更廣泛的大眾消費族群。

儘管特斯拉仍為美國電動車銷售龍頭，上季售出約13萬輛，但較去年同期下降9%。反觀競爭品牌銷量合計成長32%。在短短兩年間，特斯拉的市占率從近三分之二驟降至不到一半。

部分下滑原因與特斯拉執行長馬斯克言行引發的品牌反感有關。例如，馬斯克針對聯邦機構改革的強硬立場，引發部分群眾自發性抵制。摩根大通形容這波抵制為「史無前例的品牌傷害」。此外，特斯拉第1季淨利下滑達71%，財報也未達市場預期。

另一方面，新興電動車的吸引力也功不可沒。目前美國市場上約有63款純電車，四分之一是這一年才推出的新品。Acura、Jeep、Dodge等品牌首度涉足電動車市場，凱迪拉克與富豪（Volvo）也各新增兩款電動車。

汽車零售科技與資訊服務集團Cox Automotive 產業分析主管史翠蒂（Stephanie Valdez Streaty）指出：「現在市場競爭非常激烈，不只一兩個品牌填補了特斯拉留下的空隙，許多消費者會因熟悉這些品牌而願意轉向。」

此外，新一代電動車在價格上也更親民。Cox預估電動車與傳統燃油車的價格差距已縮小至約5000美元。通用汽車計畫年內重新推出價格約3萬美元的 Chevrolet Bolt，瞄準入門市場。

在西雅圖的微軟退休員工瓊斯（Hayden Jones）曾擁有兩輛 Tesla Model Y，但最近換成了 BMW iX 和 Polestar 3。他認為這兩輛新車在品質上優於過去的特斯拉，而且更適合搭載他那兩隻大型愛犬。Polestar 更針對特斯拉舊車主推出5000美元折扣計畫。

全球電動車需求也同步上升。BloombergNEF 預估今年全球純電車銷量將達2200萬輛，較2024年成長30%。美國市場預估成長幅度更高，達31.5%。不過，關稅 壓力成為未來最大風險。美國近七成鋰電池來自中國，面臨最高73%的關稅，整車及零件也可能被課徵25%關稅。BloombergNEF預估，高關稅恐導致美國進口電動車市場萎縮58%。