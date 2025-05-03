我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

福州汽車衝撞致2人死亡 警稱操作不當、相關討論全被刪

台灣或香港？加警方不證實汽車撞人嫌犯原籍：避免族裔分化

特斯拉美國市占下滑 新品牌加速崛起

編譯組╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
特斯拉的電動車龍頭地位，因美國市占率下滑而受到挑戰。(路透)
特斯拉的電動車龍頭地位，因美國市占率下滑而受到挑戰。(路透)

綜合外電報導，隨著特斯拉（Tesla）在美國電動車市場的主導地位逐漸動搖，一波波新興電動車品牌與車型正迅速填補空缺。許多消費者轉向選購最新亮相的車款，包括凱迪拉克Optiq、保時捷 Macan EV 和極星Polestar 3 等，這些車型均是近幾個月才上市的新產品。

西雅圖時報報導，根據統計，2025年第1季美國電動車總銷量達29.4萬輛，年增10.6%，在整體汽車銷售趨緩的環境下表現突出。雖然川普政府計畫削減綠能補助並放寬排放標準，但美國的電動車接受度仍持續上升，從早期採用者擴展至更廣泛的大眾消費族群。

儘管特斯拉仍為美國電動車銷售龍頭，上季售出約13萬輛，但較去年同期下降9%。反觀競爭品牌銷量合計成長32%。在短短兩年間，特斯拉的市占率從近三分之二驟降至不到一半。

部分下滑原因與特斯拉執行長馬斯克言行引發的品牌反感有關。例如，馬斯克針對聯邦機構改革的強硬立場，引發部分群眾自發性抵制。摩根大通形容這波抵制為「史無前例的品牌傷害」。此外，特斯拉第1季淨利下滑達71%，財報也未達市場預期。

另一方面，新興電動車的吸引力也功不可沒。目前美國市場上約有63款純電車，四分之一是這一年才推出的新品。Acura、Jeep、Dodge等品牌首度涉足電動車市場，凱迪拉克與富豪（Volvo）也各新增兩款電動車。

汽車零售科技與資訊服務集團Cox Automotive 產業分析主管史翠蒂（Stephanie Valdez Streaty）指出：「現在市場競爭非常激烈，不只一兩個品牌填補了特斯拉留下的空隙，許多消費者會因熟悉這些品牌而願意轉向。」

此外，新一代電動車在價格上也更親民。Cox預估電動車與傳統燃油車的價格差距已縮小至約5000美元。通用汽車計畫年內重新推出價格約3萬美元的 Chevrolet Bolt，瞄準入門市場。

在西雅圖的微軟退休員工瓊斯（Hayden Jones）曾擁有兩輛 Tesla Model Y，但最近換成了 BMW iX 和 Polestar 3。他認為這兩輛新車在品質上優於過去的特斯拉，而且更適合搭載他那兩隻大型愛犬。Polestar 更針對特斯拉舊車主推出5000美元折扣計畫。

全球電動車需求也同步上升。BloombergNEF 預估今年全球純電車銷量將達2200萬輛，較2024年成長30%。美國市場預估成長幅度更高，達31.5%。不過，關稅壓力成為未來最大風險。美國近七成鋰電池來自中國，面臨最高73%的關稅，整車及零件也可能被課徵25%關稅。BloombergNEF預估，高關稅恐導致美國進口電動車市場萎縮58%。

福特、通用及 Stellantis 旗下的Dodge和Chrysler等車廠首當其衝，因其熱銷車款如Mustang Mach-E和 Chevrolet Equinox EV均於墨西哥製造。特斯拉由於產線設於加州和德州，短期內反而較不受影響。

福特電動車正快速崛起，美國市占率躍居，非特斯拉第一。(美聯社)
福特電動車正快速崛起，美國市占率躍居，非特斯拉第一。(美聯社)

電動車 特斯拉 關稅

上一則

職棒天使隊台灣日 連結台美民間友情 2萬人同慶

下一則

德州大學總校長米利肯 8月1日接任加大新總校長

延伸閱讀

特斯拉董事長急澄清 沒有尋找新CEO來取代馬斯克

特斯拉董事長急澄清 沒有尋找新CEO來取代馬斯克
被特斯拉找接班CEO嚇到？馬斯克幽默辭別川普內閣

被特斯拉找接班CEO嚇到？馬斯克幽默辭別川普內閣
特斯拉找接班人？WSJ曝馬斯克分身乏術 董事會啟動尋才

特斯拉找接班人？WSJ曝馬斯克分身乏術 董事會啟動尋才
展現信心 特斯拉內部人士大舉敲進自家股票 終結高層買盤乾旱

展現信心 特斯拉內部人士大舉敲進自家股票 終結高層買盤乾旱
出清庫存 特斯拉Cybertruck大減價促銷

出清庫存 特斯拉Cybertruck大減價促銷
特斯拉衝刺機器人 明年產量增十倍 盟立、和大等有望受惠

特斯拉衝刺機器人 明年產量增十倍 盟立、和大等有望受惠

熱門新聞

2025 年 5 月 1 日，愛達荷州東部亨利湖州立公園附近一輛皮卡車與旅遊車發生致命碰撞，救援人員抵達現場。 （美聯社圖片）

黃石公園旅遊車、皮卡相撞7死 6人為南加華人遊客

2025-05-02 14:32
阜杭豆漿進駐北美好市多。（記者王若然／製圖）

火爆台北60年 好市多上架「阜杭豆漿」價格超實惠

2025-04-30 21:10
持綠卡女性入境時被拘留，關押在塔科馬ICE西北拘留中心。（FOX電視台）

探望生病父親返美被捕 女子持綠卡加州生活30多年

2025-04-30 14:44
加州白卡用於非醫療福利遭到聯邦批評。（取自Welbe Health網頁）

加州白卡Medi-Cal被川普盯上 這2項福利恐被砍

2025-04-25 13:11
洛杉磯一名土生土長的女律師收到國土安全部郵件，要求她立即離境。（KTLA）

洛杉磯土生土長女律師被要求離境 結局是這樣

2025-04-25 17:30
何先生從中國進口外賣餐盒的生意剛起步不到一年，卻因美中關稅戰而陷入兩難窘境。（記者劉子為/攝影）

關稅戰讓中國貨來不了 進口餐盒華商「撐不住了」

2025-04-30 13:07

超人氣

更多 >
黃石公園旅遊車、皮卡相撞7死 6人為南加華人遊客

黃石公園旅遊車、皮卡相撞7死 6人為南加華人遊客
最強星二代？ 張柏芝教出學霸兒子…傳長子Lucas考上劍橋物理系

最強星二代？ 張柏芝教出學霸兒子…傳長子Lucas考上劍橋物理系
南加旅行社人員奔赴黃石善後 難屬亦從外州和中國趕來

南加旅行社人員奔赴黃石善後 難屬亦從外州和中國趕來
ICE清晨突襲爾灣華人住宅 原因是...

ICE清晨突襲爾灣華人住宅 原因是...
中國悄悄豁免約1/4美國商品關稅 真正目的曝光

中國悄悄豁免約1/4美國商品關稅 真正目的曝光