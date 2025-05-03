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阿罕布拉市新建案 49套房9月開工 10套將作可負擔住房

記者朱敏梓╱洛杉磯報導
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該土地此前為一處汽車經銷商用地。（谷歌街景）
該土地此前為一處汽車經銷商用地。（谷歌街景）

位於華人聚集的阿罕布拉市中心，將迎來一個全新的住宅開發項目「Cordova」，該計畫將為當地帶來49個住宅單位，其中10套將作為可負擔住房，專門提供給低收入人群。

「Cordova」住宅社區的開發地點位於801-817 East Main Street和17-25 North Granada Avenue，該土地此前為一處汽車經銷商用地，現已清空並準備重新開發。開發商Intracorp Homes於阿罕布拉市總體規劃更新前，經由市場外交易成功獲得該地塊，並將其從商業區域重新劃定為住宅區，為此地帶來新的發展機會。

此住宅項目由IHP Capital Partners和Intracorp Homes聯合開發，位於阿罕布拉市林達拉薩公園（Lindaraxa Park）附近，步行即可抵達多家商店和餐廳。項目包括49棟新住宅，其中9棟為獨立住宅，40棟為聯排別墅。獨立住宅的平均面積為2122平方呎，設有四間臥室和屋頂平台；聯排別墅則為三層樓高，面積從1374到2277平方呎不等，提供兩房、三房和四房的戶型。計畫中，10個單位將專為低收入家庭提供可負擔住房，並預計於今年9月開始進行垂直建設。

在建築設計方面，該項目融入精緻的西班牙風格建築，並保留阿罕布拉市的安達盧西亞（Andalusian）文化遺產。許多住宅的前方設有景觀步道，並通向設有野餐區和燒烤區的小型公園。此外，其他住宅則面向街道，並設有帶有優雅拱門的頂涼廊，這些涼廊投射出戲劇性的陰影並提供遮蔭。私人社區房間和戶外露台將作為額外的便利設施，適合舉辦鄰里聚會和生日派對。

為提升居住品質，項目還將開發1萬2242平方呎的開放空間和相關設施，包括543平方呎的公共休息室，以及96個私人車庫車位和14個地面來客停車位。

IHP Capital Partners的合夥人Jeff Enes表示：「「Cordova」計劃提供在洛杉磯東部這個高需求區域交付新住房的難得機會，這些新建住宅將為購房者提供一個全新的選擇，替代該區域已有近百年歷史的二手房。」

該項目開發地點位於開發地點位於801-817 East Main Street和...
該項目開發地點位於開發地點位於801-817 East Main Street和17-25 North Granada Avenue。（谷歌地圖）
阿罕布拉市新住宅開發項目融入精緻的西班牙風格建築。（Intracorp Home...
阿罕布拉市新住宅開發項目融入精緻的西班牙風格建築。（Intracorp Homes）

阿罕布拉 低收入 洛杉磯

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