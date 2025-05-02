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汽車廢件變成寶 7旬華人展童趣

記者張宏/聖蓋博報導
當天Richard閒暇時，正在一個改造的白色汽車配件上畫蜘蛛俠。（記者張宏／攝影）
當天Richard閒暇時，正在一個改造的白色汽車配件上畫蜘蛛俠。（記者張宏／攝影）

七旬長者在瑣碎日常裡展示童真製造童趣，在聖蓋博市當地一家經營三十多年的華人汽車修理廠把汽車零配件變廢為寶，用畫筆和巧思將其打造成樹上彩色小風車、花圃裡的花盆、小黃人、龍貓和蜘蛛俠裝飾物等。來自台灣的移民Richard傅經營汽車修理廠多年，他雖不善畫畫，卻在閒暇時把廢棄汽車零配件改造塗色，裝點周圍，不僅讓客人愉悅，且吸引往來民眾駐足拍照。

（影音來源：記者張宏）

人們對汽車修理廠的印象多是堆積板金輪胎等重工業產物，但是在聖蓋博Las Tunas大街和Charlotte道交界處的富華汽車修理廠則不同，廠門前的大樹上裝有宛如飛機螺旋槳一樣的風車，風吹過時風扇轉個不停，繽紛的色彩在陽光下閃閃發亮，宛如童話裡出現的飛機。花圃區域有輪胎做成的花盆、汽車零配件做成的小黃人等，園內還擺放著多個外形如易拉罐的廢棄汽車零配件，被塗成各種顏色，上面還有皮卡丘和龍貓等卡通形象，每個都標記著繪製的時間，如2021年或2022年，這些可愛的卡通形象瞬間讓汽車修理廠增添很多童趣。

汽車輪胎改造成小黃人花盆。（記者張宏／攝影）
汽車輪胎改造成小黃人花盆。（記者張宏／攝影）
雙風扇的小風車。（記者張宏／攝影）
雙風扇的小風車。（記者張宏／攝影）
本尊是汽車配件，但外形是可愛的小黃人。（記者張宏／攝影）
本尊是汽車配件，但外形是可愛的小黃人。（記者張宏／攝影）
汽車配件和龍貓外形很搭。（記者張宏／攝影）
汽車配件和龍貓外形很搭。（記者張宏／攝影）

這些妙趣橫生的汽車零配件改造都出自老闆Richard傅，他來自台灣，年已七旬，自1994年以來，已在這裡經營了31年。每天他都宛如家人一樣招呼來往的客人，這些客人多是十幾年或幾十年的老客人。Richard並不會畫畫，用他的話說都是「照貓畫虎」，卡通人物靈感多數來自外孫，每次都是先照著圖案描好，然後上色。雖沒有繪畫基礎，手法也不流暢，但是這份巧思和童真卻令人佩服。

當天Richard閒暇時，正在一個改造的白色汽車配件上畫蜘蛛俠。他說，外孫喜歡蜘蛛俠，所以他要做一個蜘蛛俠風扇給他。材料就是廢棄的汽車風扇，風一吹過就會轉動。他的汽車修理廠多年來積累很多廢棄汽車零配件，丟掉可惜，他就想著怎麼廢物利用。比如輪胎切割後做成裝飾底座，風扇和其他配件拼湊成一個帶螺旋槳的飛機風車等。

Richard正在給外孫做蜘蛛俠風車。（記者張宏／攝影）
Richard正在給外孫做蜘蛛俠風車。（記者張宏／攝影）

他說，多數都是疫情期間做的，童真童趣與年齡無關，這裡是佔據他大半人生時光的地方，妻子和女兒都在修理廠幫忙。原先草坪處雜草叢生，全家人一起整理改造，讓修理廠變得溫馨。很多客人來這裡都很開心，等待期間看看這些丟棄的零配件也能變成有趣的模樣，還有洋人路過，特別停車走進來問他哪裡買的，怎麼做的，對他巧思贊不絕口。

店前的花圃原先是雜草叢生，如今是童趣小花園。（記者張宏／攝影）
店前的花圃原先是雜草叢生，如今是童趣小花園。（記者張宏／攝影）

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