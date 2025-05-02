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洛杉磯縣博覽會開鑼 將藝術融入生活 匯集150美食攤位

記者啟鉻／洛杉磯報導
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2025 LA County Fire在5月2日盛大開幕。（LA County Fire官網）
2025 LA County Fire在5月2日盛大開幕。（LA County Fire官網）

第103屆洛杉磯縣博覽會（LA County Fair）5月2日在波莫那會展中心登場，今年博覽會以「釋放藝術」（Art Unleashed）為主題，邀請民眾參觀創意無限的藝術世界，以及匯集超過150家的美食攤位，活動將持續至5月26日。

洛杉磯縣政委員蘇麗絲 (Hilda L. Solis) 提出動議，宣布2025年5月2日至26日為「洛杉磯縣集市日」。她說，洛杉磯縣博覽會，是深受喜愛和珍視的傳統，一個多世紀以來，它為許多人帶來歡樂。作為長期倡導藝術者，她很高興看到今年的藝術主題。蘇麗絲鼓勵居民把握機會，與家人朋友一起參觀博覽會。

主辦單位Fairplex總裁兼執行長Walter Marquez表示，歡迎大家參加迄今為止最好的洛縣博覽會。在這裡可以享受美味佳餚、體驗刺激遊樂設施、精彩娛樂活動以及學習農業知識。

縣政委員蘇麗絲 (中)在慶祝洛杉磯縣博覽會儀式上致詞，左為主辦單位Fairple...
縣政委員蘇麗絲 (中)在慶祝洛杉磯縣博覽會儀式上致詞，左為主辦單位Fairplex總裁Walter Marquez。（縣政委員辦公室提供）

本屆洛縣博覽會，將重點介紹藝術、文化和社區，強調將藝術融入生活的各個層面，從家庭藝術、烹飪創作、視覺裝置，到現場演出，讓參觀者處處感受藝術氣息。

洛杉磯縣政委員蘇麗絲 (左二)向Fairplex總裁Walter Marquez...
洛杉磯縣政委員蘇麗絲 (左二)向Fairplex總裁Walter Marquez頒獎狀。（縣政委員辦公室提供）

多個洛杉磯知名藝術與文化機構將參與博覽會，帶來豐富的現場活動與互動體驗，包括洛杉磯歌劇院（LA Opera），將於5月3日設置互動攤位，5月17日在Expo Hall 4教授歌劇演唱。

蓋蒂中心（The Getty）：每周末於藍色大帳篷舉辦藝術工作坊，有藝術家Alfonso Aceves的版畫教學，以及知名壁畫藝術家Fabian Debora現場創作「愛的洛杉磯」大型壁畫。

洛杉磯縣藝術博物館（LACMA）將與Art Bridges合作，在Millard Sheets藝術中心舉辦攝影展「Before You Now」，展出Andy Warhol、Diane Arbus及Man Ray等大師的自畫像作品。

音樂藝術，也將是博覽會亮點之一，連續12晚的音樂會系列，邀請Cheap Trick、WAR、The O'Jays與Los Angeles Azules等重量級藝人登台。園區內的花卉館，則以「Bloom 2 Art」主題呈現花藝之美；家政與烹飪藝術競賽將在Expo Hall 5舉行，並於農場區展開畜牧與園藝比賽。

博覽會其它特色活動包括：5月24日舉辦「Mullet髮型大賽」與「美國腕力大賽洛杉磯冠軍賽」，Raptor與Heidi雲霄飛車、160英尺高空秋千Aviator，以及全新摩天輪Royal Wheel。

博覽會地址：1101 W. McKinley Ave, Pomona, CA 91768，詳情請至官網www.lacountyfair.com查詢。

洛杉磯 蘇麗絲 洛縣

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