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歌舞、餐車、兒童活動… 聖蓋博今辦墨西哥抗法紀念日

記者王若然／聖蓋博市報導
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聖蓋博市2日舉辦五月五日節。（聖蓋博市府）
聖蓋博市2日舉辦五月五日節。（聖蓋博市府）

聖蓋博市（San Gabriel）2日在歷史悠久的Mission District舉辦墨西哥「抗法紀念日（Cinco de Mayo）」。屆時將有現場歌舞表演、工匠小販、移動餐車及免費兒童活動等，歡迎民眾參加。

根據聖蓋博市官網，這場活動時間為下午5時30分至晚9時，地點為320 S. Mission Drive。將有精彩現場歌舞、工匠小販、移動餐車、兒童遊戲以及啤酒和雞尾酒花園。此外，在中央舞台，將有「吼叫比賽」（Grito Contest），時間是當晚7時10分。「Grito」是一種一氣呵成的帶有高低起伏的吼叫，在墨西哥文化中，是慶祝節日的一種形式，極具墨西哥文化色彩。想要參加比賽的民眾，無需提前註冊，當場上台即可。獲得第一名的參賽者，將有豐厚的獎品。

抗法紀念日在墨西哥文化中，是非常重要的節日。該節日為紀念墨西哥軍隊在薩拉戈薩（Ignacio Zaragoza）將軍帶領下，於1862年5月5日的「普埃布拉（Puebla）」戰役中，擊敗法國侵略軍取得勝利。

墨西哥 聖蓋博

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