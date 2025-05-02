挺學子、助災情 南加台大校友會全新獎助學金開放申請
秉持台灣大學「敦品勵學，愛國愛人」精神，南加州台灣大學校友會今年推出全新獎助學金計畫，以具體行動支持表現優異的校友及其直系親屬，同時將對野火災區家庭的關懷加入其中，期盼為學子的求學之路提供實質助益。
南加州台大校友會會長路琳表示，本次獎助學金計畫，表揚於學術及社會服務領域有傑出表現，就讀或即將就讀美國大專院校（含研究所）的校友及其直系親屬。值得一提的是，今年的「野火救助獎學金」，專門協助受2025年1月洛杉磯野火影響的校友或社區居民家庭子女，盼能在面臨困境時減輕經濟壓力。在台大母校、校友總會、台大文化基金會及多位南加州校友與社會賢達的鼎力支持下，校友會將於7月26日舉行的第52屆年會中，頒發各項獎助學金。
根據南加州台大校友會理事許瑞瑜介紹，今年獎學金分四個項目，分別是台灣大學洛杉磯野火救助獎學金、Jane Chung紀念獎學金、方立人將軍獎學金、田文華領導力獎學金。
關於本次獎助學金計畫的詳情和申請方式，可前往校友會官網（https://www.ntuaasc.org/projects-6），並於5月31日前完成申請。
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