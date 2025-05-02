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多州擬限中國人買地 長遠影響華裔社群

記者劉子為/洛杉磯報導
​與會者指出，這類立法可能對華裔社群造成長遠影響，並呼籲社區積極參與政治。右起：吳元之、黃朱慧愛、Robert Chang。（記者劉子為/攝影）
​與會者指出，這類立法可能對華裔社群造成長遠影響，並呼籲社區積極參與政治。右起：吳元之、黃朱慧愛、Robert Chang。（記者劉子為/攝影）

德州參議會今年3月通過17號法案（SB 17），該法案禁止來自被美國情報機構認定為「敵對國家」的外國政府、企業及個人購買德州的農業用地與其他戰略性地產，中國在受限之列。該案目前已送交眾議院審議。根據百人會（Committee of 100）資料，截至2025年3月，已有27個州在研議共84項限制外國人擁有財產的法案。

雖然法案聲稱是出於國家安全考量，但華裔社群與民權組織批評其具有歧視性，可能引發種族定性與排外情緒。在近日於洛杉磯舉辦的百人會年會上，三位專家深入探討這股排外趨勢及應對之道。與會者指出，這類立法可能對華裔社群造成長遠影響，並呼籲社區積極參與政治，捍衛自身權益。

爾灣加大（UC Irvine）法學教授Robert Chang指出，這類限制性法案並非首次出現，而是歷史重演。他回顧，美國歷史上曾以「糧食安全」與「國家安全」為由，通過外國人土地法，限制亞裔尤其是華裔移民持有農地。雖然1940年代起隨著歸化權擴大，這些法律失去效力，但因聯邦最高法院從未正式裁定其違憲，至今仍有部分州保留相關法規，成為今日排外立法的溫床。

德州前州眾議員黃朱慧愛（Martha Wong）以「若不上桌，就會在菜單上」形容政治參與的重要性。她分享，兩年前德州亞裔社群動員上百人赴州議會聽證會，成功促使立法者刪除法案中直接點名「中國」的字眼，減輕了針對性。黃朱慧愛鼓勵華裔民眾，不論透過出席聽證會、書信、電郵或簡訊，都應積極表達立場，參與政治程序，讓立法者聽見社區的聲音。

現任德州州眾議員吳元之（Gene Wu）則指出，儘管上一次社區成功阻擋限制性法案，但本屆德州議會不僅加倍重推，還將相關法案列為優先推動事項，顯示保守派勢力將此視為核心目標。他批評，社區初期反應冷淡，錯失關鍵時機，使得參議院輕易通過新法案。他警告，這類排外立法已被列入極右派「2025行動計畫」，未來只會更加頻繁與激烈。

德州 華裔 亞裔

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