鑽石吧弒母殺弟案 華男獲判40年

Eric Kwan殺人案發生後，警方大陣仗封鎖現場。（本報檔案照）

洛杉磯 縣關姓華男（Eric Kwan）被控弒母殺弟重大命案，4月30日上午在洛杉磯縣波莫那高等法院（Pomona Courthouse）宣判，法官裁定被告兩項重罪，合計量刑40年至終身監禁不得假釋（A life sentence without parole）。

當日上午，法庭書記官接受本報訪問時指出，被告Eric Kwan被陪審團裁兩項罪名成立，一項是故意殺人罪（Voluntary manslaughter），另一項是一級謀殺罪(First murder degree)。法官量刑判決，第一項故意殺人罪判刑11年，第二項一級謀殺罪判刑29年，兩項合計刑期40年至終身監禁。

該項重大人倫命案發生於2021年5月21日晚，時年28歲的Eric Kwan在華人 城市鑽石吧 市（Diamond Bar）Kiowa Crest街1500號的母親家，殺害了時年55歲的母親Loretta Ho和23歲的弟弟Edward Kwan。被告殺人手法凶殘，兩名受害者身上除多處刀傷，頸動脈、氣管和食道還被刀切開。

2025年3月3日，華男Eric Kwan弒母殺弟案由洛杉磯縣波莫那高等法院組成陪審團審理。檢方認為，Eric Kwan因嫉妒生恨對親人痛下殺手；而辯方則稱，被告所作所為只是自我防衛。