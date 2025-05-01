邊巡隊Home Depot外逮人 聯邦法官不准

大批移民遭邊境巡防隊逮捕並遣送，聯邦法院認定此舉違憲，爾後必須先獲得拘捕令才能捉人。（路透）

聯邦國土安全部（Department of Homeland Security）旗下的邊境 巡邏隊（Border Patrol），先前在加州 非沿海地區大肆搜捕可能是無證移民 的人，並在未明確告知權利義務下逕自遣送出境。聯邦加州東區法院近日做出裁定，邊巡的作法違憲，逮捕任何人之前，必須先獲得法院的逮捕令。

做出此一裁定的是聯邦地區法官索斯頓（Jennifer L. Thurston），且效力只限於加州東區，意即不包括灣區、中加沿海與南加六縣。她強調，邊巡人員逮捕無證移民，甚至只是疑似但事實上只是來幫忙農作的勞工，並加以監禁、遣返，但事先並未提交足夠證據向法院聲請拘票，故此舉已經違憲。

邊防人員最近在波莫那市的家得寶（Home Depot）外停車場帶走十餘名在等待零工的人士，引起關注。這次法官的裁決，是警告邊防人員在沒有逮捕令的情況下，不得前往類似的場所施行不當逮捕。

索斯頓表明，憲法規定的很清楚，除非持有拘票或具備充分理由相信對方可能在取得令狀前潛逃，才能逮捕羈押疑似非法居留美國的人。同時，邊巡也不能在未清楚說明前，誘使當事人簽署自願離境書。

此案源於加州不靠海區域，2025年1月開始，出現大量邊境巡防人員，積極搜捕無證移民，因此當事人與「農場工人聯合會」（United Farm Workers）委託美國公民自由聯盟（American Civil Liberties Union，ACLU），對國土安全部、邊境巡邏隊提告。

由於官司尚未定讞，因此索斯頓下令，邊巡隊必須每60天提交一次詳盡報告，說明每個無拘票而逕行拘捕的當事人，到底為何被捕。她說，因為提交給法庭的證據顯示，國土安全部下的邊境巡防隊確實涉及侵犯人權的行為。

ACLU指控邊巡幹員，違憲到處羈押人民，甚至是那些很明顯就是來務農的臨時工，完全不管他們是否具有合法身分，並且強押當事人至邊境而不讓他們與家人、律師聯絡，還被強迫簽下不需要見移民法官、同意自動離境的同意書。

邊巡隊的委任律師指出，聯邦法官無權管理此等行為，並且證據薄弱，因為邊巡隊已經發布新的指令。不過索斯頓反駁，新的指令是在邊巡隊被告後才發布，並且用詞不夠明確到能夠阻止不當攔阻，而且也沒有證據顯示政策未來不會改變。