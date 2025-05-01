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南加安大略機場 今夏預計迎接220萬旅客 較去年增1.7%

洛杉磯訊
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安大略國際機場預計今夏旅遊旺季將接待222萬名旅客，較去年增長1.7%。（取材自安大略國際機場臉書）
安大略國際機場預計今夏旅遊旺季將接待222萬名旅客，較去年增長1.7%。（取材自安大略國際機場臉書）

隨著航空公司新增飛往12個熱門美國及國際航點的航班，安大略國際機場（Ontario International Airport，ONT）預計今夏旅遊旺季將接待222萬名旅客，較去年增長1.7%。預估旅客人數6月近66萬4000人，7月超67萬2000人，8月超67萬1200人。

安大略國際機場管理局執行主任艾卡迪（Atif Elkadi）表示，作為南加州通往世界的門戶之一，ONT已準備好迎接創紀錄的夏季旅遊旺季，ONT持續贏得旅客與航空合作夥伴信任，提供世界級、無壓力的出行體驗。隨著航班增加、航點擴展與選擇更多，ONT在區域航空旅遊版圖中的角色，正日益鞏固。

今夏的旅遊旺季，將自5月23日、即國殤節周末前夕開始，持續至9月1日勞工節結束。航空公司將提供超過280萬個進出ONT的航班座位，預計有77.8%的座位將被使用。提供的座位數，較去年夏季增加3.4%。

艾卡迪也提到ONT其他便民設施，包括共乘接送的路邊接駁區、Aspire貴賓室、3Sixty免稅商店、靠近航

廈的實惠計時、日租與代客泊車服務，以及預約停車可享折扣優惠等。

機場官員提醒國內旅客，5月7日後，將只會接受具備Real ID駕照作為出行證件。開車、停車及

航廈資訊，可全天候收聽ONT Radio 620AM或透過網路收聽。

艾卡迪補充，南加州的夏季光彩奪目，ONT是開啟任何旅程的完美起點。無論是舉世聞名

的海灘、壯麗山區度假地、沙漠渡假村，或多彩文化景點，ONT都能讓旅客輕鬆抵達這個全球頂級旅

遊目的地的所有精華地區。

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