南加中國大專校友會首創「雙親節」暨園遊會 10日登場
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為凝聚社區親情、表達對雙親的感恩之情，南加州中國大專院校聯合校友會首度創設「雙親節」，5月10日同日舉辦慶祝大會及園遊會，節目包括雙親表揚、兒童才藝比賽、書畫展與超過40個園遊會攤位，邀請藝人與貴賓共襄盛舉，歡迎民眾閤家參與。
聯合校友會會長曾翔瑜指出，該會以往每年舉辦母親節活動，今年首度創新整合為「雙親節」，提升包容性與家庭參與感。理事長湯克成補充，籌備過程緊湊但有序，展現團隊專業與熱情，也感謝幕後義工的無私奉獻。
園遊會攤位達40個，涵蓋食衣住行，舞台節目多達64場，內容包括民族舞蹈、旗袍秀、魔術與兒童才藝演出，展現社區多元文化與藝術活力。其中，華航提供台北、洛杉磯來回機票作為抽獎獎品，現場觀眾皆有機會。
洛僑中心主任鍾佩珍認為，活動兼具創意與教育意義，傳遞孝道價值與性別友善理念。行政院政務顧問、僑務諮詢委員陳玲華也表示，「雙親節」設計體現對家庭關係與性別角色的平衡思考，鼓勵家庭成員共同參與，具深厚文化意涵。
活動召集人、第一副會長廖瓔蓮指出，此次亦是自2013年以來首次重新舉辦園遊會，邀請多位藝人與表演團體參與。館內將進行優秀雙親、百歲人瑞與模範家庭表揚，安排兒童繪畫與歌唱比賽頒獎、才藝演出，現場更有六位書畫名家揮毫與花藝展，並邀請知名歌星劉明珠親臨演出，為活動增添亮點。
主辦單位提醒，「雙親節」活動將於5月10日上午10時至下午5時在洛僑中心（9443 Telstar Ave., El Monte）舉行。因部分停車空間將作為攤位使用，主辦方特別租用鄰近大型停車場，並安排義工協助引導車輛。建議民眾可前往3375 Rio Hondo Ave的大型停車場停車，再步行或由義工接駁至會場，方便又安全。
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