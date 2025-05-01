南加中國大專校友會首創「雙親節」暨園遊會 10日登場

南加大專校友會雙親節暨園遊會新聞發布會的與會者合影。（記者張庭瑜／攝影）

為凝聚社區親情、表達對雙親的感恩之情，南加州 中國大專院校聯合校友會首度創設「雙親節」，5月10日同日舉辦慶祝大會及園遊會，節目包括雙親表揚、兒童才藝比賽、書畫展與超過40個園遊會攤位，邀請藝人與貴賓共襄盛舉，歡迎民眾閤家參與。

曾翔瑜介紹園遊會安排，包含表演節目、書畫展及多項比賽，展現籌備團隊用心。（記者張庭瑜／攝影）

聯合校友會會長曾翔瑜指出，該會以往每年舉辦母親節 活動，今年首度創新整合為「雙親節」，提升包容性與家庭參與感。理事長湯克成補充，籌備過程緊湊但有序，展現團隊專業與熱情，也感謝幕後義工的無私奉獻。

廖瓔蓮說明「雙親節」活動亮點，強調邀請劉明珠演出，為活動增添星光。（記者張庭瑜/攝影）

園遊會攤位達40個，涵蓋食衣住行，舞台節目多達64場，內容包括民族舞蹈、旗袍秀、魔術與兒童才藝演出，展現社區多元文化與藝術活力。其中，華航提供台北、洛杉磯來回機票作為抽獎獎品，現場觀眾皆有機會。

湯克成表示，今年籌備工作緊湊有序，團隊展現專業熱情，希望活動能為參與者帶來新體驗。他感謝所有幕後義工的付出，使活動達到高品質與規模。（記者張庭瑜／攝影）

洛僑中心主任鍾佩珍認為，活動兼具創意與教育意義，傳遞孝道價值與性別友善理念。行政院政務顧問、僑務諮詢委員陳玲華也表示，「雙親節」設計體現對家庭關係與性別角色的平衡思考，鼓勵家庭成員共同參與，具深厚文化意涵。

活動指定停車場位於3375 Rio Hondo Ave，場地寬敞，鄰近會場，主辦單位已租用供活動當日民眾免費停車使用，並安排義工引導交通。（主辦方提供）

活動召集人、第一副會長廖瓔蓮指出，此次亦是自2013年以來首次重新舉辦園遊會，邀請多位藝人與表演團體參與。館內將進行優秀雙親、百歲人瑞與模範家庭表揚，安排兒童繪畫與歌唱比賽頒獎、才藝演出，現場更有六位書畫名家揮毫與花藝展，並邀請知名歌星劉明珠親臨演出，為活動增添亮點。

停車鄰近SGI-USA佛教中心。（主辦方提供）

主辦單位提醒，「雙親節」活動將於5月10日上午10時至下午5時在洛僑中心（9443 Telstar Ave., El Monte）舉行。因部分停車空間將作為攤位使用，主辦方特別租用鄰近大型停車場，並安排義工協助引導車輛。建議民眾可前往3375 Rio Hondo Ave的大型停車場停車，再步行或由義工接駁至會場，方便又安全。