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長榮全球企業差旅回饋 一站式數位服務

洛杉磯訊
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長榮航空隆重舉辦「長榮航空BizFam全球企業差旅回饋計畫」發表會。（長榮航空提供）
長榮航空隆重舉辦「長榮航空BizFam全球企業差旅回饋計畫」發表會。（長榮航空提供）

長榮航空4月30日於台北隆重舉辦「長榮航空BizFam全球企業差旅回饋計畫」發表會(以下簡稱長榮航空BizFam) ，超過130位來自海內外各行各業的企業合作夥伴，一同見證長榮航空全新企業差旅數位平台的啟用，展開智慧化商務行程的新篇章。

長榮航空隆重舉辦「長榮航空BizFam全球企業差旅回饋計畫」發表會。（長榮航空提...
長榮航空隆重舉辦「長榮航空BizFam全球企業差旅回饋計畫」發表會。（長榮航空提供）

啟動儀式由長榮航空孫嘉明總經理、台灣外貿協會周秀隆副秘書長、長榮航空廖至維首席副總經理、陳耀銘發言人、潘信修副總經理以及侯憲裕副總經理共同主持。孫嘉明表示：「為了感謝全球企業會員的支持，我們希望能在現有的基礎下，設身處地提供企業會員更全面、更便利、更貼心的升級體驗，長榮航空BizFam便是在這樣的用心下而產生，以最貼近使用者的需求為出發點，為遍布全球數千家的企業夥伴打造一站式差旅管理平台。『視企業夥伴如家人』向來是我們的核心服務理念，企業夥伴對我們來說不僅是會員，更是共逐夢想的夥伴，故無論是員工差旅或是私人旅遊，我們都歡迎使用平台提供的服務與優惠。我們也同時結合全球各地不同企業的資源優勢，發展無限可能的異業結盟，共創商機互蒙其利，並將這些優惠直接回饋給企業會員」。

長榮空姐為旅客提供最貼心的服務。（長榮航空提供）
長榮空姐為旅客提供最貼心的服務。（長榮航空提供）

數位化一站式服務 雙重回饋升級差旅管理

長榮航空BizFam具備四大核心優勢，包括全球化平台、一站式差旅管理、全面電子化兌換作業以及領先業界的全球異業合作機制。透過手機、平板及電腦多裝置支援，企業可即時查詢員工出差行程以及禮遇發放狀況，大幅提升差旅管理的效率。企業可透過員工差旅行程累積點數，差旅回饋的點數可兌換免費機票、艙位升等以及機場專屬禮遇，員工則可累積個人長榮航空無限萬哩遊哩程，為商務旅行帶來更多的附加價值。所有禮遇規劃皆可透過長榮航空BizFam平台，貼心又便利，全面升級差旅體驗。

長榮空姐歡迎您的加入。（長榮航空提供）
長榮空姐歡迎您的加入。（長榮航空提供）

領先業界串聯全球異業合作 打造多元差旅生活

除了完善的差旅管理功能，長榮航空更擴大企業差旅服務範疇，透過與全球多家品牌合作，整合飯店住宿、餐飲、交通接駁與休閒娛樂等多元化資源，無論是員工差旅或是私人旅遊，皆能靈活運用。未來差旅不再只是公式化行程，企業會員可利用長榮航空BizFam平台上提供的全球異業合作資源，享受飯店住宿、交通接駁、咖啡及按摩等優惠，充分享受全方位優化差旅回饋的好處。

深化異業結盟 共同宣傳以拓展客群

長榮航空BizFam與異業的合作不僅可以提供企業最便利及多元的差旅回饋外，亦歡迎各產業的企業夥伴，結合彼此不同的客源，共同推廣行銷，將各自的優惠擴及不同的客群，加深彼此的夥伴關係，目前已積極與全球各產業知名品牌洽談合作。

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