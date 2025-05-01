嘉甸那遊民帳篷區 洛縣動手清理 拖走50輛房車、安置60名遊民

洛杉磯縣30日清晨在嘉甸那市開始了大規模遊民帳篷清理活動。（NBCLA電視台）

洛杉磯 縣於30日早上開始了對嘉甸那（Gardena）市大規模的遊民 帳篷、拖車清理行動。這片街區數十年來一直被遊民占據，相關人員透露，這場行動預計將安置60名遊民，除了清理雜物、垃圾，還將拖走約50輛房車。

根據KTLA5電視台、NBCLA電視台等的報導，這場清理行動由洛杉磯縣警局遊民接觸服務隊（Homeless Outreach Services Team）領導進行。根據洛杉磯縣警局發布的消息，此次清理行動主要為了解決遊民帳篷造成的公共衛生和安全問題。同時，工作人員將會為這些遊民提供臨時或永久住房以及健康、諮詢等服務。本次行動預計三天清理完畢。

當天清理的區域位於嘉甸那市的West Rancho Dominguez社區。遊民駐紮地在該社區綿延了幾條街。根據洛杉磯縣警局警長盧納（Robert Luna），附近的居民常常會抱怨這幾條街「髒、亂、差」的狀況，政府最終介入管理。盧納表示，這裡的商家和社區人士不僅來到洛杉磯縣警局尋求幫助，還去了洛杉磯縣第二區縣政委員Holly Mitchell的辦公室。本次行動，縣政委員Holly Mitchell辦公室也提供了幫助。

盧納說，「當我們執行像這樣的具有挑戰性的任務時，我們的警員首先會問他們是否需要幫助，因為我們想確保每個人是安全的。」他表示，當天的清理工作很早就通知了社區，不是突然的行動。更重要的是，本次行動是要將這個社區鄰里「還給市民。」

根據洛杉磯縣警局發布的新聞稿，「這次行動的目的是將遊民送至安全、永久性的房屋，以此加強公共安全，提升遊民和附近受這些房車影響的社區。」