性侵才知是跨性女 3嫌挾怨痛毆

監控錄像顯示，一名男子正在暴打德拉佩尼亞，另一名嫌犯則在旁邊冷眼旁觀。（KTLA電視台）

洛杉磯 市警察局（LAPD）徵求公眾協助，協助識別三名涉嫌對61歲跨性別 女性性侵及毆打的嫌犯。

根據洛市警局Rampart分局發布的最新消息，這起暴力事件發生於4月8日（周二），當時受害人德拉佩尼亞（Sabrina de la Peña）正在自己位於Westlake區的二樓店鋪內經營生意。一名嫌犯進入店內，對她進行言語挑逗。

「當我拒絕他的示好後，嫌犯離開了，但不久後他回來並將我推倒在地。」德拉佩尼亞回憶道。隨後，嫌犯對她進行性侵，但發現她是變性女性後放手，但威脅要殺害她。這名嫌犯隨後與另外兩名嫌犯再次回到現場，對她發動了更多的暴力攻擊。

KTLA 電視台獲得的監視錄像顯示，三名嫌犯在受害人的二樓商店內，對她進行暴力襲擊。根據錄像，一名男子拿著滑板躲在店舖門外，然後衝進來用滑板殘忍地襲擊了德拉佩尼亞。「我當時大聲求救，但周圍沒有人幫我，」德拉佩尼亞接受採訪時表示：「他把我拖到小巷裡，然後開始毆打我。」

隨後，嫌犯將她拖上陽台，並在她拚命反抗時繼續暴打她，另一名嫌犯則在旁邊冷眼旁觀。

警方表示，在其他幾次襲擊中，嫌犯還向德拉佩尼亞噴灑辣椒水、將不明液體潑灑在她身上，並企圖用電擊槍攻擊她。

這位小商業主表示，自事件發生以來，嫌犯已經兩次返回她的商店。「我想請求社區的幫助，幫我找到那些人，幫助警方抓住他們。如果不這麼做，他們會殺了我，」她解釋道。「現在我感覺不安全。我不敢在小巷裡走動，也無法工作，因為我一直擔心他會再回來。」

警方目前已加強對該區域的巡邏，希望公眾提供更多有關嫌犯的情報。洛杉磯警方呼籲任何知情人士或可能成為受害者的人聯繫Rampart分局警探，電話：213-484-3495。匿名報案可撥打洛杉磯地區犯罪熱線：800-222-8477。