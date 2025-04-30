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亞美公義中心推「社區對比」網站

記者朱敏梓／洛杉磯報導
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AJSOCAL執行長Connie Chung Joe宣布 推出「社區對比」網站。（ZOOM截屏）
AJSOCAL執行長Connie Chung Joe宣布 推出「社區對比」網站。（ZOOM截屏）

在亞太裔傳統月（AAPI Heritage Month）來臨之際，南加州亞美公義促進中心（AJSOCAL）於29日（周二）舉行線上簡報會，宣布正式推出其全新數據平台——「社區對比」（Community of Contrasts）網站，這是對其過去數十年發行的「社區對比」報告的數位升級，為亞太裔社區提供更為細分的數據，滿足社區需求和政策倡導。

AJSOCAL執行長Connie Chung Joe表示：「這個網站代表了我們對亞裔美國人、原住民和太平洋島民的承諾，目的是讓每個族群的獨特需求都能被正確理解並且得到滿足。這個網站不僅幫助打破「模範少數族裔」的迷思，也為政策制定者、社區組織及其他倡導者提供了有力工具，以便促進資源的公平分配。」

「社區對比」平台涵蓋了42個亞裔族群和32個太平洋島民族群的數據，重點在於人口增長、住房負擔、移民情況及語言能力等議題，網站有超過2000種數據視覺化，支持按地理區域和各州進行篩選，包括7個亞太裔社群密集的縣市和13個大都會區。

新的網站還包括一個互動數據儀表板，用戶可以自由探索和分析各種社會經濟指標。AJSOCAL計劃利用該平台進一步推動對亞裔社群的政策倡導，特別是在應對社會不平等、教育差距、及社會服務資源分配方面。

Connie Chung Joe強調，這項工具將有助於打破對亞太裔社區的誤解，展示該群體在教育、健康、經濟等領域面臨的多樣需求。

想要瞭解更多資訊，民眾可以前往「社區對比」網站： www.communityofcontrasts.org。

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