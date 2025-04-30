家中水管爆裂 保險月付4000不夠 亞裔夫婦提告獲賠45萬

一對亞裔夫婦提告保險公司，獲賠45萬美元。（示意圖，取自Pexels網頁）

近日，洛杉磯 高等法院一案中，陪審團判定加州 汽車保險 公司（California Automobile Insurance Co.）賠付一對韓裔老年夫婦共計45多萬美元，原因是三年前這對夫婦家中水管爆裂，保險公司沒有合理支付賠償。儘管保險公司曾每月支付給他們4000美元生活費，但也未能完全履行保險義務。

根據城市新聞網（CNS），這對夫婦分別為80歲的Dal Woong Park以及76歲的Seung Ran Park。兩人通過律師於2022年6月在洛杉磯高等法院，以違約及過失性虛假陳述提告加州汽車保險公司。根據法庭文件，Dal Park曾遭受腦部創傷和中風，導致終身殘疾，這次事件還導致兩人不得不居住在環境惡劣的住房中，這導致丈夫易怒，有時還很暴力。

在4月28日的審判中，陪審團判保險公司賠償這對夫婦共計46萬3075美元。根據法庭文件，加州汽車保險公司拒絕承認有任何錯誤行為，稱公司已經對這對夫婦承擔了應有的責任。這對夫婦則在法庭文件中指出，「保險公司心懷惡意地拖延和拒付賠償，這些權益在屋主保險政策中有明文規定，保險公司的行為撼動良知。」

這對夫婦在2021年12月為他們位於聖費南度谷（San Fernando）北嶺（Northridge）Vintage大街上的平房購買了一份屋主保險。該處房產面積為3200平方英尺，是農場風格。根據保險政策，若房子不再適宜居住，為使投保人能維持正常生活水平，保險公司將支付投保人生活支出上漲所必要的費用。

根據法庭文件，這對夫婦在2022年1月房屋水泥基地下的水管爆裂造成損害後，向保險公司尋求賠償。加州保險公司有義務告訴投保人他們的權利，好意地審查索賠案，確認理賠金額，幫助這對夫婦搬到其他住所，讓他們得以維持正常生活水平，支付修理費。「然而，保險公司數次拖延，將該案轉了多次做調整，做了無數次檢查，拒絕盡快確認賠款金額。拒絕根據合同賠償合理的維修、損失費。」訴訟文件中還表示，保險公司數次無視屋主的電子郵件和電話。

水管爆裂事件後，這對夫婦不得不搬出那棟平房，最初他們搬到兒子的家中，後來保險公司支付他們居住在一家旅館內。根據訴訟文件，保險公司理應為他們提供代替住房，讓兩人維持原有的生活水平。

2022年1月17日至6月15日，加州保險公司每月為這對夫婦支付4000美元的生活補助，但仍不足以維持他們生活的標準。因長期不能返回家中居住以及糟糕的生活環境，兩夫婦的健康狀況惡化，丈夫脾氣更加暴躁。