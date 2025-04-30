摩托車、單車安全月 警籲注意安全

全國自行車安全月，警方提醒民眾注意騎行安全。圖為示意圖（記者楊青/攝影）

5月是全國摩托車安全意識月，同時也是全國自行車安全月，南加州 各地警方提醒民眾提高兩車安全意識，無論是騎手還是路人，注意行車行路安全。

警方表示，隨著天氣變暖，越來越多摩托車上路，因此每個人都必須保持警惕，減少事故。警方表示，摩托車和汽車相比，體積小、速度快，很多騎手騎行時喜歡隨時改變線路，可能很難被汽車發現；一旦發生碰撞，往往傷亡慘重。

美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）數據顯示，2022年有全國有6218名摩托車騎士在交通事故中喪生，佔當年公路交通事故死亡人數的15%。在加州，2022年有634名摩托車騎士喪生，比2021年增加3.8%。

警方提醒，汽車駕駛人和摩托車騎手都需注意彼此駕駛環境。汽車駕駛人變換車道前，務必檢查後視鏡和盲點；不要與著摩托車太近，始終保持安全距離；如果看到打開換道信號的摩托車，更要小心。

摩托車騎手務必配戴符合美國交通部標準的帶護目鏡頭盔，穿著皮革或其他堅固衣服和防滑鞋子及手套；衣服和摩托車上添加反光條，以便其他駕駛人容易看到；行車時采用防禦性騎乘，避免在汽車駕駛人的盲點騎行；即使在白天，也要始終保持燈亮；切勿分心騎行和酒後/吸毒後騎行。

自行車交通事故每年也傷亡較多。全國高速公路交通安全辦公室數據顯示，2022年，全國因自行車交通事故死亡1105人，重輕傷4萬6195人。