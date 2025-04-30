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洛縣5.5萬職員罷工 衝擊診所、圖書館等公共服務

洛杉磯訊
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洛縣5萬5000名工人罷工，導致眾多一線公共服務暫停。（KTLA5電視台）
洛縣5萬5000名工人罷工，導致眾多一線公共服務暫停。（KTLA5電視台）

洛杉磯縣5萬5000名工人28日晚舉行罷工，導致部分公共服務中斷，包括醫療診所、社會工作、圖書館和公園等一線服務。據悉，罷工將持續到30日晚7時。

綜合KTLA5電視台等多家媒體報導，代表洛縣罷工群體的「服務業僱員國際工會」（SEIU）洛杉磯721分會表示，此次罷工，是因為洛縣政府有44項違反勞工法的行為，包括將本應由工會成員完成的工作外包等，且未能公平協商新合約。

這是該工會第一次全體成員罷工，為期兩天的大規模罷工，將影響幾乎所有縣級部門；圖書館和一些醫療診所關閉，但醫院維持開放；野火海灘殘骸清理工作暫停；行政大廳的公共服務櫃檯關閉。

工會承諾，不會影響執法和急救服務。參加罷工的華裔麻醉護理師Kelly Zhou表示，她從事的是醫療保健行業，不會因罷工讓病人陷入險境，他們已經提前10天通知罷工。

數百洛縣一線員工28日晚加入洛杉磯綜合醫療中心（LA General Medical Center）外的抗議活動。工會主席David Green表示，洛縣屢次違反勞工法，未能就生活成本上漲和醫療保險進行誠信談判，工會也對低薪待遇感到憤怒。

根據該工會網站，此次「不公平勞工行為」（Unfair Labor Practice）罷工，將直接影響SEIU 721代表的5萬5000多名員工、以及近1000萬洛縣居民。Green指出，「我們還在討論填補職缺問題，洛縣目前有1萬2000個職缺，此外還有大量外包業務，總價值近78億美元。這些都是談判桌上要討論的內容。」據悉，工會的合約三月底已到期，但目前仍未看到解決方案。

洛縣政委員巴格(Kathryn Barger)表示，願意接受新的解決方案，但底線很簡單，不能開出無法兌現的支票。

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