與無證夫同進退 美籍女自願離境安家墨西哥：感覺背叛美國

一名在洛杉磯生活超過20年的無證移民，近日與其美國籍妻子選擇離開美國返回墨西哥，避免被拘留及遣返的風險。（取自NBC4電視台畫面）

一名在洛杉磯 生活超過20年的無證移民 ，近日與其美國籍妻子作出艱難決定，選擇離開美國返回墨西哥 ，以避免被捕、拘留及遣返的風險。

根據NBC4報導，利納雷斯（Alfredo Linares）八周前與妻子從居住的庫爾富市（Culver City）離開，搬回他位於墨西哥的家鄉。他在離境當天哽咽表示，「今天是我在美國的最後一天，20年了，是離開的時候了。」利納雷斯在十多歲時非法入境美國，過去20年間在餐飲業奮鬥，最終成為一間米其林星級餐廳的主廚。他坦言，選擇自願離境而非等候移民官上門，是基於對突如其來拘留行動的恐懼，「我很擔心會被逮捕、詢問，然後被遣返。」

兩年前，利納雷斯與美國籍妻子克萊恩（Raegan Kline）共同創立街頭餐飲與酒席承辦業務，並且結婚。原希望能藉婚姻調整他的移民身分。但依現行法律，他必須先回墨西哥等待十年以上的申請程序。由於不願長期與妻子分離，他一直期盼移民制度能夠改革。

然而，隨著白宮新政府上台，移民政策日趨嚴苛，讓這對夫妻意識到希望渺茫，最終決定離開洛杉磯，以自己的方式結束這段旅程。

「我愛那裡（洛杉磯），那裡是我真正的家，要離開真的很難受。」妻子克萊恩說，目前她正努力學習西班牙語，適應異鄉生活，「我無法冒這樣的風險，讓丈夫被送去拘留營地、甚至被遣送到薩爾瓦多。」

目前，他們落腳於墨西哥的旅遊城市巴亞爾塔港（Puerto Vallarta），希望這裡能成為他們的新家，並重獲安全與自由。「一切都會沒事的，」利納雷斯表示，「我們要學會放下，這樣才會有更多祝福進來。」

儘管他對未來抱持正向態度，但抵達墨西哥後的頭兩個月，情緒起伏劇烈。他激動地表示，20年來首次與母親見面讓他欣喜若狂，但同時也對於創業與在一個幾乎陌生的國度重啟人生感到焦慮。他說，「我在自己的國家裡，卻感到格格不入」。

克萊恩也坦言，離開美國讓她感到矛盾與內疚，「我甚至感覺自己背叛了美國。其實我是那種會留下來抗爭的人。」當下，他們選擇專注於彼此、新的國度、新的家，並期望在墨西哥展開一段沒有恐懼、真正自由的未來。