科切拉音樂節 違規被捕增16%

科切拉音樂節演出現場。（音樂節官網）

河濱縣印地歐市警局（Indio Police Department）表示，2025年科切拉音樂節（Coachella Valley Music & Arts Festival）期間，逮捕人數及違規使用殘障停車證案件，均較去年有所增加。

警方稱，2025年音樂節分兩個周末舉行，每天最多可容納12萬5000名觀眾。據統計，今年活動期間共計223人被逮捕，相較2024年的193人，增加16.5%。

逮捕原因包括吸毒及酗酒導致的醉態、使用假身分證、持有非法毒品，以及盜竊等。其中，在第一個周末即4月11日至13日，因醉態被捕的人數為22人，第二個周末4月18日至20日期間，則下降至2人。持有毒品遭逮捕的人數，第一個周末29人，第二個周末激增至53人，成為活動期間主要的犯罪類型。

違規使用殘障停車證的案件也有所增加，從2024年的136件，上升至今年的162件，增幅19%。印地歐警局提醒，活動參與者應遵守相關規定，確保自身與他人安全，共同維護大型活動秩序。

根據音樂節資料，科切拉音樂節，簡稱Coachella，是全美乃至全球最具影響力和代表性的音樂與藝術盛會之一。活動地點位加州 南部的印地歐市，屬科切拉谷地區，每年春季舉行，通常安排在四月的兩個周末。

這場盛會自1999年首次舉辦以來，迅速發展成全球矚目的文化現象，吸引來自世界各地音樂愛好者，每年有超過25萬人參與。不少著名歌星參與表演，涵蓋搖滾、流行、嘻哈、電子舞曲（EDM）等多元音樂風格。