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南加華人區砸車頻發 連寵物也被偷

洛杉磯訊
監控顯示，嫌犯打破車窗抱走車內狗狗。（取自KTLA電視台）
監控顯示，嫌犯打破車窗抱走車內狗狗。（取自KTLA電視台）

根據KTLA電視台報導，南加羅蘭岡（Rowland Heights）地區近日砸車案頻發，不僅財物被盯上，連寵物也可能成為盜竊目標。近日，一名華人的愛犬在其特斯拉車內被偷，狗主人尋求各界協助尋找愛犬。

砸車和偷竊事件發生在19日晚，根據狗主人左月（Yue Zuo，音譯) 說法，當晚她的車停在Plaza At Puente Hills附近的停車場。她將愛犬Lemon留在車內，並啟用特斯拉的「狗狗模式」，該模式可保持車內的空氣調節系統運行，確保狗狗的舒適與安全。然而，當她晚9時回到車上時，發現副駕駛的窗戶被砸，愛犬Lemon隨之失蹤。左月表示，車內沒有其他物品被偷，僅Lemon被嫌犯帶走。左月表示，當時她未走遠，只是稍微離開一下（竟然就被砸車）。

左月的朋友向KTLA電視台表示，嫌犯在偷竊前，似乎已經偷竊附近其他幾輛車的錢財。嫌犯曾三度接近左月的特斯拉，最終破窗偷走Lemon，並駕車離開現場。據報導，左月和她的朋友，已經獲得來自附近商家的監控視頻，並將其交給警方作為調查證據。

然而，警方告訴左月，嫌犯的車牌號是偽造的，這增加追捕嫌犯的難度。目前，無論是嫌犯還是Lemon，均未被找到。

Lemon是一隻11歲的約克夏犬（Yorkie），體重約7磅，擁有獨特的外貌特徵。Lemon的毛發顏色繁複，頭部綁有三個小髮結，身體的毛發為短黑色，四肢的毛發則為棕色長毛，爪部為修剪過的短毛。此外，Lemon通常佩戴銀色跳蚤項圈，並且因健康問題有口臭且缺少前牙。Lemon會坐下、握手，並且非常喜愛進食。

左月對這次被砸車和狗失蹤感到非常痛心，她希望有更多人提供線索，幫助找回Lemon。任何有信息的市民，可以聯繫當地執法機構或直接聯繫左月，電話541-972-5595。

南加羅蘭岡的一個停車場內，竊賊砸窗並盜走車主的愛犬。（圖片取自KTLA電視台）
南加羅蘭岡的一個停車場內，竊賊砸窗並盜走車主的愛犬。（圖片取自KTLA電視台）

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