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全美400處式微購物商場 下場不同

加拿大大統華超市 明年進駐爾灣

編譯陳盈霖／綜合報導
加拿大的大統華超市將搶灘加州。（T&T Supermarket）
加拿大的大統華超市將搶灘加州。（T&T Supermarket）

加拿大最大的大統華亞洲超市（T&T Supermarket）正在加州持續擴張，計畫明年初於爾灣（Irvine）開設分店，這也是加州首批分店之一。目前該超市在溫哥華（Vancouver）、多倫多（Toronto）及其他加拿大城市有超過33家分店。

洛杉磯時報報導，該超市以新鮮的農產品及現場烹飪的多種熱食受加拿大消費者喜愛，包括亞洲街頭美食及像北京烤鴨等經典菜餚。爾灣的分店則將提供亞洲葡萄酒和烈酒，及大統華超市自有品牌商品。店內的烘焙坊也將販售風靡一時的亞洲甜點，如熔岩麻糬酥和葡式蛋塔等。

橙縣的大統華面積達3萬4000平方呎，將成為Great Park社區「The Canopy at Great Park」核心商家。這項建設計畫由加州地產開發商Almquist建設，總規模9萬平方呎，包括購物、餐廳及公共空間等。

根據大統華聲明，爾灣分店預計2026年冬季開幕。首家美國門市已於2024年12月在華盛頓州的貝爾維尤（Bellevue）開幕，並計畫在明年底於舊金山和聖荷西（San Jose）開設更多分店。

然而，爾灣分店可能會面臨激烈競爭，因為H Mart和Mitsuwa Marketplace等受歡迎的亞裔超市已在當地站穩腳跟，消費者還可選擇老牌99大華（99 Ranch）和Zion等超市，這兩家超市在爾灣及南加州其他地方都有不少門市。爾灣擁有超過30萬人口，近45%為亞裔。

大統華超市於1993年在卑詩省（British Columbia）創立，目前由創始人女兒Tina Lee於2014年接手管理。加拿大零售商Loblaw Companies於2009年收購該連鎖店，但T&T仍以獨立子公司模式經營。

爾灣 加州 加拿大

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