紀念五四講座春遊 二學會合辦 文友知性交流
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北美南加州華人寫作協會暨美西華人學會26日舉辦2025紀念「五四」文學講座及春季郊遊團聚，來自南加各地的文友環島健行、專題講座、朗誦創作詩歌、交流旅遊見聞和創作心得，最後以海邊夕陽晚宴落幕，充滿詩情畫意和文學與知性之美。
北美南加州華人寫作協會會長嚴筱意表示，寫作協會每年都舉辦五四文學活動，今年請到在杜克大學訪問講學的北京大學越南文學研究專家夏露，介紹中國和越南的文學交流。因為寫作協會副會長劉榮文教授恰好同任美西華人學會會長，所以兩會合辦，使今年活動更加豐富多彩。
來自洛杉磯縣、橙縣和聖地牙哥的數十位文友，當天一大早就從四面八方匯集新港灘的Balboa半島，開始環島健行。海邊橋棧的午餐會上，有文友朗誦最近創作的詩歌，分享創作靈感，有文友分享國際旅行的所見所聞，有文友分享半個世紀前的戰地記者經歷，還有文友分享飼養鸚鵡的體會和動物社交趣聞。
美西華人學會理事長林錫智平常也喜歡寫作，曾出版492頁傳記《長島的故事》。他分享十多年前在越南的旅行趣事，當時他和太太在越南一個小地方旅行，有越南小妹妹拿裝滿口香糖的盤子朝他走來叫賣，但他不咬口香糖，因此付錢後沒要口香糖就離開。夫妻倆走遠後，小妹妹竟從後面追上來，走到他前面，將錢丟在地上，意思是「我不是乞丐，我是和你做生意，你不買，我不要錢」。林錫智趕快蹲下把錢撿起，重新交給小女孩，同時拿了些口香糖，小女孩這才離開。林錫智說，這是越南給他留下最珍貴的記憶。
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