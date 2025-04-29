紀念五四講座春遊 二學會合辦 文友知性交流

北美南加州華人寫作協會暨美西華人學會來自南加大各地的文友26日在新港灘八寶半島環島健行。（北美南加州華人寫作協會提供）

北美南加 州華人 寫作協會暨美西華人學會26日舉辦2025紀念「五四」文學講座及春季郊遊團聚，來自南加各地的文友環島健行、專題講座、朗誦創作詩歌、交流旅遊見聞和創作心得，最後以海邊夕陽晚宴落幕，充滿詩情畫意和文學與知性之美。

北美南加州華人寫作協會會長嚴筱意表示，寫作協會每年都舉辦五四文學活動，今年請到在杜克大學訪問講學的北京大學越南 文學研究專家夏露，介紹中國和越南的文學交流。因為寫作協會副會長劉榮文教授恰好同任美西華人學會會長，所以兩會合辦，使今年活動更加豐富多彩。

來自洛杉磯縣、橙縣和聖地牙哥的數十位文友，當天一大早就從四面八方匯集新港灘的Balboa半島，開始環島健行。海邊橋棧的午餐會上，有文友朗誦最近創作的詩歌，分享創作靈感，有文友分享國際旅行的所見所聞，有文友分享半個世紀前的戰地記者經歷，還有文友分享飼養鸚鵡的體會和動物社交趣聞。