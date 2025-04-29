我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為何拒收波音新機？ 中國商務部怪罪美國關稅新政

全美400處式微購物商場 下場不同

紀念五四講座春遊 二學會合辦 文友知性交流

記者楊青╱洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
北美南加州華人寫作協會暨美西華人學會來自南加大各地的文友26日在新港灘八寶半島環島健行。（北美南加州華人寫作協會提供）
北美南加州華人寫作協會暨美西華人學會來自南加大各地的文友26日在新港灘八寶半島環島健行。（北美南加州華人寫作協會提供）

北美南加華人寫作協會暨美西華人學會26日舉辦2025紀念「五四」文學講座及春季郊遊團聚，來自南加各地的文友環島健行、專題講座、朗誦創作詩歌、交流旅遊見聞和創作心得，最後以海邊夕陽晚宴落幕，充滿詩情畫意和文學與知性之美。

北美南加州華人寫作協會會長嚴筱意表示，寫作協會每年都舉辦五四文學活動，今年請到在杜克大學訪問講學的北京大學越南文學研究專家夏露，介紹中國和越南的文學交流。因為寫作協會副會長劉榮文教授恰好同任美西華人學會會長，所以兩會合辦，使今年活動更加豐富多彩。

來自洛杉磯縣、橙縣和聖地牙哥的數十位文友，當天一大早就從四面八方匯集新港灘的Balboa半島，開始環島健行。海邊橋棧的午餐會上，有文友朗誦最近創作的詩歌，分享創作靈感，有文友分享國際旅行的所見所聞，有文友分享半個世紀前的戰地記者經歷，還有文友分享飼養鸚鵡的體會和動物社交趣聞。

美西華人學會理事長林錫智平常也喜歡寫作，曾出版492頁傳記《長島的故事》。他分享十多年前在越南的旅行趣事，當時他和太太在越南一個小地方旅行，有越南小妹妹拿裝滿口香糖的盤子朝他走來叫賣，但他不咬口香糖，因此付錢後沒要口香糖就離開。夫妻倆走遠後，小妹妹竟從後面追上來，走到他前面，將錢丟在地上，意思是「我不是乞丐，我是和你做生意，你不買，我不要錢」。林錫智趕快蹲下把錢撿起，重新交給小女孩，同時拿了些口香糖，小女孩這才離開。林錫智說，這是越南給他留下最珍貴的記憶。

北美南加州華人寫作協會會長嚴筱意（左）、副會長劉榮文（右）。（記者楊青╱攝影）
北美南加州華人寫作協會會長嚴筱意（左）、副會長劉榮文（右）。（記者楊青╱攝影）
北美南加州華人寫作協會暨美西華人學會26日舉辦2025紀念「五四」文學講座及春季...
北美南加州華人寫作協會暨美西華人學會26日舉辦2025紀念「五四」文學講座及春季郊游團聚，來自南加各地的文友環島健行、專題講座、朗誦創作詩歌、交流旅游見聞和創作心得。（記者楊青╱攝影）
北美南加州華人寫作協會暨美西華人學會26日舉辦2025紀念「五四」文學講座及春季...
北美南加州華人寫作協會暨美西華人學會26日舉辦2025紀念「五四」文學講座及春季郊游團聚，來自南加各地的文友環島健行、專題講座、朗誦創作詩歌、交流旅游見聞和創作心得。（記者楊青╱攝影）
北美南加州華人寫作協會會長嚴筱意（左）、美西華人學會理事長林錫智（中）、北美南加...
北美南加州華人寫作協會會長嚴筱意（左）、美西華人學會理事長林錫智（中）、北美南加州華人寫作協會副會長暨美西華人學會會長劉榮文（右）在2025紀念「五四」文學講座及春季郊游團聚上。（記者楊青╱攝影）
北美南加州華人寫作協會暨美西華人學會26日舉辦2025紀念「五四」文學講座及春季...
北美南加州華人寫作協會暨美西華人學會26日舉辦2025紀念「五四」文學講座及春季郊游團聚，來自南加各地的文友環島健行、專題講座、朗誦創作詩歌、交流旅游見聞和創作心得。（記者楊青╱攝影）
北美南加州華人寫作協會暨美西華人學會來自南加大各地的文友26日在新港灘八寶半島環...
北美南加州華人寫作協會暨美西華人學會來自南加大各地的文友26日在新港灘八寶半島環島健行。（北美南加州華人寫作協會提供）
北美南加州華人寫作協會暨美西華人學會26日舉辦2025紀念「五四」文學講座及春季...
北美南加州華人寫作協會暨美西華人學會26日舉辦2025紀念「五四」文學講座及春季郊游團聚，來自南加各地的文友環島健行、專題講座、朗誦創作詩歌、交流旅游見聞和創作心得。（記者楊青╱攝影）

越南 華人 南加

上一則

國際學生簽證風波未平 多所美國大學發出警告

下一則

加州藍盾保險 470萬用戶健康資料外洩

延伸閱讀

紐時指美禁官員參加越戰紀念活動 越南外交部無所悉

紐時指美禁官員參加越戰紀念活動 越南外交部無所悉
越南榴槤結果期遇氣候異常 農民估產量減3成

越南榴槤結果期遇氣候異常 農民估產量減3成
越南、柬埔寨出手了 嚴打中國商品「洗產地」輸往美國

越南、柬埔寨出手了 嚴打中國商品「洗產地」輸往美國
洛杉磯華文作家協會 邀趙稀方談外文、中文寫作

洛杉磯華文作家協會 邀趙稀方談外文、中文寫作
習近平出訪東南亞 分析指關稅變化關鍵是與美談判

習近平出訪東南亞 分析指關稅變化關鍵是與美談判
習近平訪越南 川普：意圖搞垮美國

習近平訪越南 川普：意圖搞垮美國

熱門新聞

近日一對持有綠卡的華裔夫婦離境三周，如海關時被警告出去太久。（示意圖，美國海關和邊境保護局／Mani Albrecht攝影）

綠卡華人夫婦返鄉三周 竟被海關警告離美太久

2025-04-24 19:30
美國出生公民收到DHS郵件要求立即離開，否則將被驅逐出境。（NBC電視台）

美國出生公民為何收「立即離境」通知 否則將被驅逐？

2025-04-21 15:06
加州白卡用於非醫療福利遭到聯邦批評。（取自Welbe Health網頁）

加州白卡Medi-Cal被川普盯上 這2項福利恐被砍

2025-04-25 13:11
該處房屋最終以加價108萬美元的價格成交。（受訪者提供）

200多萬房加價108萬 南加這華人區房屋引瘋狂搶購

2025-04-21 21:15
不成為好市多會員還是有辦法購買其商品。（美聯社）

不是會員 也有方法蹭Costco好康

2025-04-24 22:17
麥當勞5月5日推出新品：McCrispy Strips。（麥當勞）

麥當勞重磅回歸 這款美味成永久菜單新星

2025-04-25 18:03

超人氣

更多 >
電視劇導演之夜…李現、劉亦菲奪年度男女主角 5導演也獲獎

電視劇導演之夜…李現、劉亦菲奪年度男女主角 5導演也獲獎
高關稅中國撐不下去？美財長：說不定中方會先打給我

高關稅中國撐不下去？美財長：說不定中方會先打給我
洛城小學對面深夜入室搶 屋主被囚禁、毆打並殘忍殺害

洛城小學對面深夜入室搶 屋主被囚禁、毆打並殘忍殺害
這款Skechers懶人鞋 亞馬遜：一個月來最低價

這款Skechers懶人鞋 亞馬遜：一個月來最低價
WSJ：越來越多美國人憂心未來而提早申請社安金

WSJ：越來越多美國人憂心未來而提早申請社安金