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親青寶貝 世華婦女企管會公益講座

記者楊青╱聖瑪利諾報導
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世界華人工商婦女企管協會大洛杉磯分會27日舉辦社區公益講座「親『青』寶貝」，數十位華人學生和家長現場旁聽，收穫滿滿。（記者楊青╱攝影）
世界華人工商婦女企管協會大洛杉磯分會27日舉辦社區公益講座「親『青』寶貝」，數十位華人學生和家長現場旁聽，收穫滿滿。（記者楊青╱攝影）

世界華人工商婦女企管協會大洛杉磯分會27日舉辦社區公益講座「親『青』寶貝」，邀請專家分享如何更好培養下一代。

當天設在聖瑪利諾華人協會的講堂座無虛席。方孝偉律師主講「如何提早培養下一代思考邏輯與危機處理能力」；激發潛能專家雷洛美分享「如何擁有高情商以及如何幫助孩子的潛能發揮」；洛杉磯海外青年文化大使諮詢導師徐芝蘭，介紹僑委會海外青年文化大使（FASCA）培訓課程，同時分享培訓心得。

徐芝蘭表示，為加強與海外第二、三代僑民青年連結，僑委會在美加地區舉辦海外青年文化大使培訓，包含在地培訓、結合僑界和主流活動服務，以及返台培訓三大部分，採學習和實作並行，除增進海外僑民青年對台灣的認識，也希望匯聚僑青能量，培養未來僑界人才。

徐芝蘭表示，美加地區截至2024年，已累計培訓青年文化大使8043人次，各地區的文化大使團隊成功支援多項海外僑務活動。14歲以上的僑民青年有意參加FASCA，可洽詢美國加拿大和澳洲13地區的25個分會，包括紐約、舊金山、洛杉磯等地的華僑文化服務中心。

位洛杉磯僑教中心的海外青年文化大師協會洛杉磯分會，每個月的第二個星期六將舉辦月會，時間為下午1時30分至下午4時30分。地點：9443 Telstar Ave., El Monte , CA 91731

世界華人工商婦女企管協會大洛杉磯分會27日舉辦社區公益講座「親『青』寶貝」，數十...
世界華人工商婦女企管協會大洛杉磯分會27日舉辦社區公益講座「親『青』寶貝」，數十位華人學生和家長現場旁聽，收穫滿滿。（記者楊青╱攝影）

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