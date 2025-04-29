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全美400處式微購物商場 下場不同

閒置購物中心轉型 橙縣shopping mall多功能進化

編譯陳盈霖╱綜合報導
2024年聖誕節時，聖塔安那MainPlace Mall購物人潮已不如過往。（取自該購物商場臉書）
2024年聖誕節時，聖塔安那MainPlace Mall購物人潮已不如過往。（取自該購物商場臉書）

NBC新聞台報導，許多曾經是返校購物和周末聚會熱門地點的購物商場（Shopping Mall），如今正逐漸將幾近空置的店舖改造成住宅和娛樂中心。位於聖塔安那（Santa Ana）的MainPlace Mall是一個轉型範例。專家指出，這正是購物中心當前發展趨勢。過去幾年，該購物中心正轉型為一個集購物、餐飲及住宅於一體的多功能場所，如今其他購物中心也在跟進。

橙市購物中心（Orange Mall）一年前關閉，如今僅剩破舊的JCPenny與空蕩蕩的Sears兩棟大樓。橙市（City of Orange）經紀發展經理舒茲（Aaron Shulze）表示，許多居民對這片商場有著深厚回憶，但隨著零售環境變化，這裡已成為一棟廢棄建築，但如今它們正轉型。該物業所有者Integral Communities計畫將JCPenny改建為一個多功能空間。Integral Communities負責人斯塔內克（John Stanek）表示，「我們的計畫將居民引入這裡，目前正與市府協商，可能還需點時間。」

往西20哩的西敏寺購物中心（Westminster Mall）也幾乎空無一人，大部分店鋪關閉，城市計畫重新開發，購物中心業主提交的相關提案正審核中。其中一項提案計畫新增3000個住宅單位，目前已通過規劃委員會，且正提交市議會審議。不僅如此，全國各地不少廢棄的購物中心都在重新規畫。

John Burns Research an Consulting公司高管懷爾德（Scott Wild）表示，「從丘拉維斯塔（Chula Vista）到布瑞亞（Brea）到克肖（Crenshow），只要你說出一個地點，幾乎都有重新開發購物中心相關提案。」他認為購物中心並未消失，而是在進化。「人們在購物中心仍能得到獨特體驗，購物中心仍是我們生活的一部分，我期待他們繼續存在，但未來的方向是將購物中心多功能化。」

喬治理工學院（Georgia Tech）教授瓊斯（Ellen Dunham-Jones）研究指出，全國範圍內，已有超過200座購物中心在曾經的百貨公司處興建住宅區，「另外還有200項提案，但並非所有提案都能實現，這涉及到資金問題及當前建設成本不確定性。」

聖塔安那的MainPlace Mall將轉型為其他用途。（取自該購物商場臉書）
聖塔安那的MainPlace Mall將轉型為其他用途。（取自該購物商場臉書）

布瑞亞

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