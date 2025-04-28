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墨西哥冷靜外交 美墨關稅獲延期及例外處理

記者朱敏梓／洛杉磯報導
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墨西哥美國協會主席Larry Rubin表示，墨西哥總統的外交手腕反映了墨西哥與美國之間的重要戰略利益。（ZOOM截圖）
墨西哥美國協會主席Larry Rubin表示，墨西哥總統的外交手腕反映了墨西哥與美國之間的重要戰略利益。（ZOOM截圖）

美國總統川普的外交風格一直以「強制外交」為特色，然而墨西哥在這一策略中成為例外。墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）採取了一種冷靜理智的態度，選擇繼續與川普政府在各個層面進行談判和合作。這種不對抗也不妥協的外交策略，使得墨西哥在美國加徵關稅的情況下獲得了延期及例外處理。

由美國社區媒體（American Community Media, ACoM）於本月25日舉辦的線上座談會，深入探討為何薛恩鮑姆能夠成功保持與川普政府的良好關係以及對美墨關係的戰略意義。

墨美協會（American Society of Mexico）主席Larry Rubin指出，這樣的外交手腕反映了墨西哥與美國之間的重要戰略利益。他強調，儘管川普對外採取強硬立場，但墨西哥選擇以穩定的雙邊關係為首要任務，尤其是在經濟和國土安全等方面的合作。Rubin還表示，墨西哥與美國的貿易合作對兩國至關重要，並且強調了美國是墨西哥最大貿易夥伴的地位。

史丹福大學拉美研究中心前主任Alberto Diaz-Cayeros則強調了貿易協議（如美墨加協議USMCA）在兩國外交中的重要性。他認為川普的貿易政策更多是出於地緣政治考量，而非僅僅追求貿易利益。Diaz-Cayeros指出，雖然川普的強硬政策令一些國家感到困惑，但墨西哥採取的務實外交使得其能夠在不過度對抗的情況下，繼續維持雙邊貿易和合作。

他還提到，薛恩鮑姆政府在處理美墨貿易問題時，不僅注重了經濟合作的延續性，還對地緣政治關係進行了靈活的應對。他補充道，「川普的外交政策很大程度上是通過貿易協議來塑造地緣政治結構，這對墨西哥來說是一個挑戰，也是機會。」

墨西哥 川普 貿易協議

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