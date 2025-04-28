我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美足名人堂球星夏普被控暴力性侵 遭求償5000萬

「老窮人教新窮人」網路瘋省錢教學：餐費省5元就是勝利

南加華人城羅斯密市突現大量孔雀 原因成謎

記者王若然／羅斯密報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
羅斯密市近日出現孔雀，原因成謎。（示意圖，取自Pexels網頁）
羅斯密市近日出現孔雀，原因成謎。（示意圖，取自Pexels網頁）

加州亞凱迪亞市（Arcadia）多年來以大街上散居的孔雀聞名，享有「孔雀城」的美譽。無獨有偶，最近羅斯密市（Rosemead）的居民突然在多個社區中目擊到孔雀。羅斯密市市議員勞朱嘉儀（Polly Low）表示，該市此前從未有過孔雀，這批孔雀來自哪裡原因成謎。

勞朱嘉儀表示，最近一周，很多民眾在街區都看到了孔雀，她也曾在靠近60號公路看見過。羅斯密市此前從未有過孔雀，她也不清楚這些孔雀來自哪裡？

亞凱迪亞市與羅斯密市沒有毗鄰，相距約6英里，中間隔著天普市（Temple City）。但天普市副市長文尚丞表示，該市並未見過孔雀。

羅斯密市府24日發布消息，近日市區有民眾多次看見孔雀，「這些鳥類雖然美麗，適合觀賞，但是切不可投餵或靠近它們，也不要試圖與它們互動。」市府表示，因為孔雀對飲食有特殊需求，人類隨意投餵它們可能會影響成健康。此外，常常餵食孔雀，會吸引更多來棲息於居民區，造成街道擁擠，帶來噪音和混亂。

孔雀雖美，但對城市和社區是一種甜蜜的負擔。羅斯密市府表示，孔雀可能會帶來民眾的財產損失，包括：1，車輛損壞：孔雀是一種領地意識強的動物，牠們看見車後視鏡中的自己或光潔車身印出的影像，會啄車子，對車身造成刮痕；2，屋頂和簷槽損壞：孔雀尖利的爪子和較重的身體會損壞屋頂；3，花園損壞：孔雀會啄花床，蔬菜園及其他植被；4，糞便：孔雀的糞便會汙染車道，車子和屋頂，弄髒生活環境，有衛生隱患；5，噪音：孔雀特別是在早上的叫聲會打擾甚至嚴重影響居民的休息。

除此之外，羅斯密市府還建議民眾在觀賞孔雀時保持安全距離，蓋緊垃圾桶，不要在室外留有食物。告知孩子和鄰居不要投食。如果遇到孔雀攻擊人類，可以撥打電話給羅斯密動物管控局：626-5692292。

亞凱迪亞 天普 加州

上一則

加州中位數住宅 亞裔可負擔率降至27%

下一則

好市多洗車7.99美元 加州等5個州才有

延伸閱讀

南加華人城市突現大量孔雀 市議員：來源成謎

南加華人城市突現大量孔雀 市議員：來源成謎
州眾議員49選區女性影響力獎 12菁英獲殊榮

州眾議員49選區女性影響力獎 12菁英獲殊榮
州眾議員女性影響力獎 12菁英實至名歸

州眾議員女性影響力獎 12菁英實至名歸
「古詩新唱」音樂會 多族裔孩童參演

「古詩新唱」音樂會 多族裔孩童參演
從老店到網紅品牌 羅斯密71歲廣場新店接連進駐

從老店到網紅品牌 羅斯密71歲廣場新店接連進駐
天普市、艾市將合建4層樓高倉儲大樓 總面積逾13萬平方呎

天普市、艾市將合建4層樓高倉儲大樓 總面積逾13萬平方呎

熱門新聞

近日一對持有綠卡的華裔夫婦離境三周，如海關時被警告出去太久。（示意圖，美國海關和邊境保護局／Mani Albrecht攝影）

綠卡華人夫婦返鄉三周 竟被海關警告離美太久

2025-04-24 19:30
美國出生公民收到DHS郵件要求立即離開，否則將被驅逐出境。（NBC電視台）

美國出生公民為何收「立即離境」通知 否則將被驅逐？

2025-04-21 15:06
律師建議收到離境通知的美國公民，應收集包括出生證明、護照等文件，以證明自己公民身分。（示意圖，取自Pexels/Bruno Curly)

移民局要你離境? 美國公民若收到通知該怎麼辦

2025-04-20 22:37
加州白卡用於非醫療福利遭到聯邦批評。（取自Welbe Health網頁）

加州白卡Medi-Cal被川普盯上 這2項福利恐被砍

2025-04-25 13:11
該處房屋最終以加價108萬美元的價格成交。（受訪者提供）

200多萬房加價108萬 南加這華人區房屋引瘋狂搶購

2025-04-21 21:15
不成為好市多會員還是有辦法購買其商品。（美聯社）

不是會員 也有方法蹭Costco好康

2025-04-24 22:17

超人氣

更多 >
美駐華使館：赴美生子全面拒簽 濫用制度恐被吊銷簽證

美駐華使館：赴美生子全面拒簽 濫用制度恐被吊銷簽證
最熟悉的味道竟能抗衰老、救記憶 醫：每天都應吸一口

最熟悉的味道竟能抗衰老、救記憶 醫：每天都應吸一口
身體有恙？拜登在方濟各葬禮上 需妻子與神父攙扶行走

身體有恙？拜登在方濟各葬禮上 需妻子與神父攙扶行走
再談關稅 川普重申：許多美國人甚至有望免繳所得稅

再談關稅 川普重申：許多美國人甚至有望免繳所得稅
南加這一華人城市又現隱藏攝像頭 肉眼難發現

南加這一華人城市又現隱藏攝像頭 肉眼難發現