南加華人城羅斯密市突現大量孔雀 原因成謎

羅斯密市近日出現孔雀，原因成謎。（示意圖，取自Pexels網頁）

南加州亞凱迪亞 市（Arcadia）多年來以大街上散居的孔雀聞名，享有「孔雀城」的美譽。無獨有偶，最近羅斯密市（Rosemead）的居民突然在多個社區中目擊到孔雀。羅斯密市市議員勞朱嘉儀（Polly Low）表示，該市此前從未有過孔雀，這批孔雀來自哪裡原因成謎。

勞朱嘉儀表示，最近一周，很多民眾在街區都看到了孔雀，她也曾在靠近60號公路看見過。羅斯密市此前從未有過孔雀，她也不清楚這些孔雀來自哪裡？

亞凱迪亞市與羅斯密市沒有毗鄰，相距約6英里，中間隔著天普 市（Temple City）。但天普市副市長文尚丞表示，該市並未見過孔雀。

羅斯密市府24日發布消息，近日市區有民眾多次看見孔雀，「這些鳥類雖然美麗，適合觀賞，但是切不可投餵或靠近它們，也不要試圖與它們互動。」市府表示，因為孔雀對飲食有特殊需求，人類隨意投餵它們可能會影響成健康。此外，常常餵食孔雀，會吸引更多來棲息於居民區，造成街道擁擠，帶來噪音和混亂。

孔雀雖美，但對城市和社區是一種甜蜜的負擔。羅斯密市府表示，孔雀可能會帶來民眾的財產損失，包括：1，車輛損壞：孔雀是一種領地意識強的動物，牠們看見車後視鏡中的自己或光潔車身印出的影像，會啄車子，對車身造成刮痕；2，屋頂和簷槽損壞：孔雀尖利的爪子和較重的身體會損壞屋頂；3，花園損壞：孔雀會啄花床，蔬菜園及其他植被；4，糞便：孔雀的糞便會汙染車道，車子和屋頂，弄髒生活環境，有衛生隱患；5，噪音：孔雀特別是在早上的叫聲會打擾甚至嚴重影響居民的休息。

除此之外，羅斯密市府還建議民眾在觀賞孔雀時保持安全距離，蓋緊垃圾桶，不要在室外留有食物。告知孩子和鄰居不要投食。如果遇到孔雀攻擊人類，可以撥打電話給羅斯密動物管控局：626-5692292。