洛杉磯縣又確診1例麻疹 近期曾遊德州

公共衛生局呼籲所有居民檢視自己的免疫接種和醫療記錄，確保已接種麻疹疫苗。（示意圖取自Pexels網站）

洛杉磯公共衛生局（Department of Public Health）18日（周五）宣布，該縣近日確診一個麻疹 病例，患者為近期從德州 旅行回來的居民。

根據該部門的資料，該名患者在旅行期間並未染病。衛生官員正在積極追蹤可能接觸過該名患者的其他人並核實他們的疫苗 接種狀況。

洛縣衛生官員Dr. Muntu Davis在聲明中指出：「麻疹是一種嚴重的呼吸道疾病，主要透過空氣和物體表面傳播，尤其是對於那些尚未接種疫苗的群體。」他補充道，「麻疹患者在出現症狀之前就可能會傳播病毒，且暴露後7至21天內才會顯示出症狀。麻疹可能對幼兒和脆弱的成人造成嚴重的健康風險。保護自己和家人免受感染的最佳方式是接種麻疹疫苗，這是一種高度有效的防護措施。」

麻疹的症狀包括：高燒（可達104°F以上）、咳嗽、流鼻水、眼睛紅腫、流淚（結膜炎）,症狀通常會在7至14天內出現。

公共衛生局呼籲所有居民檢視自己的免疫接種和醫療記錄，確保已接種麻疹疫苗，特別是在計劃出國旅行或前往麻疹爆發地區的國內旅行之前; 孕婦、嬰兒、有免疫系統受損或未接種疫苗的人，應儘快聯繫並通知自己的醫療保健提供者，無論是否已接種過疫苗；若出現症狀，請待在家中並避免前往學校、工作場所和大型聚會，並立即聯繫醫療提供者。

截至2025年3月，洛杉磯縣已確認的最後一例麻疹病例發生在2025年3月。

截至4月24日，今年美國已報告884例麻疹病例，其中許多與德州、新墨西哥州和奧克拉荷馬州(Oklahoma)的持續疫情有關。大多數病例涉及未接種疫苗或疫苗接種狀況不明的人。報告中11%的病例需要住院治療，已有3人因併發症死亡。