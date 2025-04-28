中美企業峰會「破冰」開幕 探討AI時代新機遇

第14屆中美企業峰會於4月27日在聖蓋博市隆重開幕。（記者劉子為／攝影）

第14屆中美企業峰會27日在聖蓋博 市開幕，吸引南加州、美東、加拿大等地企業家齊聚，探討在中美關係緊張、全球經貿格局變動下的合作與新機遇。今年峰會特別以「破冰儀式」取代傳統剪綵，象徵對中美關係破冰的期待。

今年峰會特別以破冰儀式取代傳統剪綵，象徵對中美關係破冰的美好期待。（記者劉子為／攝影）

中美企業峰會主席沈群指出，關稅 戰引發的緊張局勢，為中美關係帶來前所未有挑戰，今年峰會的舉辦，一度面臨重大抉擇，但基於對兩國企業家交流價值的堅信，峰會最終克服簽證受限、旅行警示等多重困難如期登場。

沈群借用詩人雪萊的詩句「冬天已至，春天還會遠嗎？」呼籲中美兩地企業家在動盪時代中堅定信念，把握未來。（記者劉子為／攝影）

沈群表示，即使在官方關係低迷的大背景下，企業界的合作需求依然旺盛。特別是隨著AI 技術加速滲透各行各業，電子商務、短視頻行銷、房地產投資等領域，AI技術出現爆發式成長，兩國企業家更應審時度勢、把握機遇。

聯邦眾議員趙美心批評美國政府的對華關稅政策，是「無謂且自我傷害」，指出高達145%的對中關稅，不僅衝擊進出口，也讓美國本地小企業深受打擊。她表示，正推動國會立法，試圖限制總統單方面加徵關稅的權力，以恢復必要的制衡。

聯邦眾議員趙美心（中）為部分嘉賓頒發認證證書。（記者劉子為／攝影）

聖蓋博市市長曼查卡（Denise Menchaca）則呼籲堅持推動國際合作，她以女兒赴北京學習中文、融入中國生活的故事，說明文化理解與語言交流的重要性，並指出「全球化已成為不可逆趨勢，未來世代正密切觀察我們的行動」。

為呼應科技與產業的新趨勢，今年峰會特別推出「AI與電商論壇」及「AI製作與短劇論壇」，將於4月28日登場。論壇主講人包括Xavvi創始人兼CEO吳元式（Peter Wu）與派格太合環球文化傳媒投資有限公司總裁孫健君，協助與會者掌握AI時代下的新興商機。