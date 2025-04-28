盜用身分、竊10萬元商品 3嫌被控34重罪

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）25日宣布對三名涉嫌身份盜竊以竊取數十萬元商品的嫌犯提起34項重罪指控。（取自FOX電視台畫面）

洛杉磯日報報導，加州 檢察長邦塔（Rob Bonta）25日宣布對三名嫌犯提起34項重罪指控。這三人（包括一對兄弟）涉嫌身分竊盜，利用盜取來的個資在高端珠寶店及其他商店開設信用額度（credit line），以竊取價值數十萬美元商品。邦塔表示，這些重罪指控包括一項組織零售竊盜罪、20項重大竊盜罪及13項身分竊盜罪，若罪名成立，兩兄弟將分別面臨14年及13年聯邦監禁，第三名嫌犯則恐面臨六年刑期。

據悉，嫌犯竊取價值超過30萬美元商品，主要來自高端珠寶店和Harbor Freight商店，範圍涉及加州、亞利桑那（Arizona）、內華達（Nevada）和猶他（Utah）等州，僅在加州，他們就被指控竊盜價值超過10萬美元商品。邦塔表示，「他們會竊取他人身分，冒充這些人在高端珠寶店開設信用額度，然後最大限度使用這些信用額度購買高端珠寶。」這些嫌犯涉嫌在加州竊盜的商店，分布於洛縣 、橙縣、河濱（Riverside）、聖伯納汀諾（San Bernardino），與灣區的阿拉米達（Alameda）、聖馬刁（San Mateo）和聖塔克拉拉（Santa Clara）等縣。

邦塔表示，從2023年3月至7月，嫌犯竊取13名加州居民身分，利用這些身分在商店開設信用額度。在至少一個案例中，一名嫌犯曾出示綠卡 嘗試開設信用額度，「這在珠寶店中非常罕見，故引起注意」邦塔說。嫌犯還使用駕照和護照號碼進行身分竊盜，購買這些商品後，調查人員相信他們將部分商品賣給當舖換取現金。邦塔表示，通過監控攝影和證據收集（包括找到部分被盜商品及身分證件），成功確認嫌犯身分並獲得逮捕令。邦塔並表示，「許多竊盜案涉及同一條線的高端珠寶店，這些店在其他州也有業務，這點也提供幫助。」

2023年9月，洛縣警局開始調查一宗類似案件，嫌犯使用三名受害者的姓名在商店開設信用額度，竊取5萬1000美元商品，最終該部門與聯邦機構合作處理此案。