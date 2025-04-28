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中國男子夥同英籍公民 在美恐嚇反習人士落入FBI圈套

洛杉磯訊
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兩人因跟蹤、騷擾洛杉磯地區的對中國國家主席習近平的批評者被捕。（本報檔案照）
兩人因跟蹤、騷擾洛杉磯地區的對中國國家主席習近平的批評者被捕。（本報檔案照）

美國司法部25日下午發布消息，在美國的要求下，塞爾維亞（Serbian）執法部門逮捕了兩人，分別是43歲的中國公民崔廣海（Cui Guanghai，音譯）以及63歲的英國公民米勒（John Miller）。兩人被控跟蹤、騷擾洛杉磯地區的對中國國家主席習近平的批評者。

司法部公開了對崔廣海和米勒的訴狀，指控兩人合作串通並指使騷擾、恐嚇以及威脅一名洛杉磯居民（受害人）。受害人是一位雕塑家，曾公開批評中國國家主席習近平。

根據訴狀書，2023年10月開始，崔廣海和米勒指使美國境內的兩人用計阻止受害人抗議習近平主席在2023年11月參加亞太經貿論壇（APEC）會議。受害人曾公開反對中國共產黨以及習近平主席的政策。另崔廣海和米勒不知道的是，他們指使的那兩人正是美國聯邦調查局（FBI）的調查人員，聽從FBI行事。

在亞太經貿論壇峰會開始前的幾周，崔廣海和米勒計畫並合作實施了跨州行動，監視受害人。包括在其車上安裝監視器，損壞受害人的汽車輪胎以及購買並摧毀受害人創作的兩座描述習近平和夫人的藝術雕像。

相似的計謀也出現在2025年春季，當時受害人宣布將通過公開視頻講述新創作的兩座雕塑，同樣是關於習近平夫婦的雕塑。崔廣海和米勒通過另外兩個人，支付約3萬6500美元，讓他們說服受害人不要公開視頻展示雕像。而崔廣海和米勒不知道的是，這兩人也是FBI的臥底探員。

若崔廣海和米勒罪名成立，兩人將面臨最高10年刑期。

習近平 FBI 司法部

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