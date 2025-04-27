南加世華婦女協會「姐妹一刻鐘」體驗品酒美妝
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世界華人工商婦女企管協會南加州分會26日舉辦「姐妹一刻鐘～微醺之美、優雅綻放」活動，結合紅酒品鑑、彩妝趨勢分享與教育規畫講座，內容涵蓋紅酒風味辨識與品鑑禮儀、2025年彩妝技巧及持續自我成長的重要性，帶領與會者在輕鬆氛圍中深化生活美學，汲取專業新知，並在交流中激盪靈感。
活動內容涵蓋教育規畫、美妝趨勢及紅酒品鑑三大主題。教育規畫講座由Stanford Leadership執行長王楊士慧主講子女升學規畫，包括SAT考試、加州大學系統及常春藤名校申請策略。紅酒品鑑部分由Wonderful Sips Wine Club創辦人Miranda擔任講師。講座中分享紅酒常見誤區、品鑑技巧及社交禮儀，引導與會者從色澤、香氣到口感細細體驗不同產地與年份的紅酒風味，提升品味與自信。彩妝分享則由擁有超過20年經驗的資深彩妝師許怡雲主講，曾服務眾多藝人及明星的她，此次針對熟齡女性，傳授快速精準的彩妝技巧，強調正確手法，幫助與會者展現由內而外的自信魅力。
南加州分會會長李敏華表示，「姐妹一刻鐘」活動讓忙碌的職業婦女暫時放下壓力，於愉快氛圍中學習紅酒、彩妝與教育規畫知識，為生活增添色彩。世華總會副總會長陳玲華指出，「姐妹一刻鐘」為世華經典活動，展現南加州分會的多元與凝聚力。洛杉磯台貿中心閉達玉主任也讚賞南加州分會每次活動都能帶來耳目一新的感受。
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