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州眾議員49選區女性影響力獎 12菁英獲殊榮

記者張宏╱洛杉磯報導
加州第49選區眾議員方樹強26日在聖瑪利諾社區中心為12位不同領域表現出色的女性頒發年度女性影響力獎。（記者張宏╱攝影）
加州第49選區眾議員方樹強26日在聖瑪利諾社區中心為12位不同領域表現出色的女性頒發年度女性影響力獎。（記者張宏╱攝影）

加州眾議員第49選區年度「女性影響力獎」（Women Impact Awards）26日在聖瑪利諾社區中心頒獎，12位在不同領域表現出色的女性獲獎，其中聖瑪利諾華人周念滋（Jennet Chow）榮膺「年度女性獎」。

選區眾議員方樹強（Mike Fong )表示，今年入選的女性都實至名歸，其中周念滋榮膺「年度女性獎」，她在伊頓野火後竭盡全力為社區服務，開放她的企業為社區提供資源，確保政府能夠將資源送到受野火影響的家庭手中，幫助到巴沙迪那和聖蓋博谷地區的數百個家庭。羅斯密商會的CEO冉瑞宜（Ray Jan）獲得「年度最具影響力女性」稱號，她在聖蓋博谷和羅斯密社區服務多年，為羅斯密市的商業和經濟發展活動做出重要貢獻。

周念滋表示，她在聖瑪利諾長大，但沒想到有一天會在聖瑪利諾社區中心接受年度女性獎。從小媽媽就言傳身教要與人為善，幫助有需要的人。因此在伊頓野火爆發後，她和公司積極給需要幫助的家庭提供各種援助，從嬰兒床到嬰兒服裝，任何他們需要的東西。她從事時尚產業，生產美麗的商品，同時也傳遞人性的真善美。在野火發生後，他們組織250名義工和收到數千筆捐款，幫助當地1300多個有需要的家庭。「生命短暫的令人心碎，但是我們為他人展現的形象是有意義和持久的，這就是我們留給後人最寶貴的遺產。」

羅斯密商會CEO冉瑞宜（Ray Jan）獲得商業與創業獎，她在商會服務多年，積極參與和舉辦各種活動幫助本地商家。她表示，南加社區經歷疫情和野火等各種考驗，社區經濟關係到每個人的生活，希望大家都能支持本地商家，每個人都是社區的一份子，她呼籲大家線下購物，用實際行動幫助本地商家。

另外，藝術文化與媒體獲獎者是世界日報記者劉子為、商業與創業獲得者是亞凱迪亞市區發展部的MJ Finstrom、社區服務獲得者分別是在動物保護做出貢獻的Erin Maxick和愛迪生電力公司的Marissa Castro Salvati，教育獎獲得者是阿罕布拉高中的Karen Jacobson和從事特殊教育的Meaghan J. Donahue博士、衛生保健獲得者是幫助遊民心理健康和防自殺熱線的Teresa Lugo Nunez博士、公共安全/軍事獲得者是艾爾蒙地警局的Veronica Chacon、新興領導者獲得者是阿罕布拉高中學生Keiko Rakin，傑出領導者是在聖蓋博警局擔任多年義工的Sue Fitzsimmons。

教育獎獲得者阿罕布拉高中的Karen Jacobson（中）和學生合影。（記者張...
教育獎獲得者阿罕布拉高中的Karen Jacobson（中）和學生合影。（記者張宏╱攝影）
加州第49選區眾議員方樹強（左二）為聖瑪利諾華人周念滋（中）頒發年度女性獎。（記...
加州第49選區眾議員方樹強（左二）為聖瑪利諾華人周念滋（中）頒發年度女性獎。（記者張宏╱攝影）
加州第49選區眾議員方樹強（左）為羅斯密商會CEO冉瑞宜頒發年度女性影響力商業與...
加州第49選區眾議員方樹強（左）為羅斯密商會CEO冉瑞宜頒發年度女性影響力商業與創業獎。（記者張宏╱攝影）

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