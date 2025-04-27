疑移民執法突襲汽修廠 波莫納市長批恐嚇社區

聯邦執法人員25日在波莫那市的Moon Auto Collision汽修廠外執行搜查行動，市長桑多瓦爾到場了解情況。（取自abc7電視台畫面）

洛杉磯 縣波莫那市（Pomona）一家名為Moon Auto Collision的汽車修理廠，25日遭執法部門突襲搜查，由河濱縣警察局特別調查科和國土安全部 （Department of Homeland Security）特別反應小組共同執行，持有法庭簽發的毒品搜查令。市長親赴現場扺制，移民 監督組織及小企業主則批評此舉對居民生活與經濟活動帶來衝擊。

桑多瓦爾（Timothy Sandoval）市長接獲線報後親赴現場質問，並接受主流電視採訪。現場影片中可見，市長對執法人員指出：「你們正在恐嚇我們的社區。我理解你們是在執行任務，但這是你們所帶來的影響。他們是勤勞且善良的人們。」

多位小企業主也指出，此次行動對顧客及員工造成了明顯影響。帝國汽車公司（Empire Auto）負責人阿里（Mubashir Ali）表示，不少顧客因恐懼不再前來消費，工人們也心生畏懼，當天就有兩人缺勤。部分移民倡議者則質疑地方警局與國土安全部的合作是否合法。

Moon Auto Collision負責人表示，該企業為家族經營，對於突遭搜查深感遺憾與不安。桑多瓦爾則承諾，他將持續追查25日執法行動的更多細節，向社區交代清楚。

儘管警方強調，於Moon Auto Collision執行的是毒品搜查令，但社區對近期的移民執法行動依然憂心忡忡。