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疑移民執法突襲汽修廠 波莫納市長批恐嚇社區

洛杉磯訊
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聯邦執法人員25日在波莫那市的Moon Auto Collision汽修廠外執行搜查行動，市長桑多瓦爾到場了解情況。（取自abc7電視台畫面）
聯邦執法人員25日在波莫那市的Moon Auto Collision汽修廠外執行搜查行動，市長桑多瓦爾到場了解情況。（取自abc7電視台畫面）

洛杉磯縣波莫那市（Pomona）一家名為Moon Auto Collision的汽車修理廠，25日遭執法部門突襲搜查，由河濱縣警察局特別調查科和國土安全部（Department of Homeland Security）特別反應小組共同執行，持有法庭簽發的毒品搜查令。市長親赴現場扺制，移民監督組織及小企業主則批評此舉對居民生活與經濟活動帶來衝擊。

桑多瓦爾（Timothy Sandoval）市長接獲線報後親赴現場質問，並接受主流電視採訪。現場影片中可見，市長對執法人員指出：「你們正在恐嚇我們的社區。我理解你們是在執行任務，但這是你們所帶來的影響。他們是勤勞且善良的人們。」

多位小企業主也指出，此次行動對顧客及員工造成了明顯影響。帝國汽車公司（Empire Auto）負責人阿里（Mubashir Ali）表示，不少顧客因恐懼不再前來消費，工人們也心生畏懼，當天就有兩人缺勤。部分移民倡議者則質疑地方警局與國土安全部的合作是否合法。

Moon Auto Collision負責人表示，該企業為家族經營，對於突遭搜查深感遺憾與不安。桑多瓦爾則承諾，他將持續追查25日執法行動的更多細節，向社區交代清楚。

儘管警方強調，於Moon Auto Collision執行的是毒品搜查令，但社區對近期的移民執法行動依然憂心忡忡。

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