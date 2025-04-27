華裔學者曾被當間諜 「百人會」現身說法

華裔學者陳剛分享被錯誤逮捕的親身經歷，左起：孫自華、陳剛、Seth DuCharme、駱家輝。（記者劉子為╱攝影）

美國司法部於2022年正式終止「中國行動計畫」（China Initiative），這項針對華裔 學者的計畫因種族針對性及打壓學術合作而廣受批評。然而，歧視 性的國家安全政策並未隨之消失，政府的關注焦點轉向了私營企業、科技產業及商業投資領域。華裔與亞裔 美國專業人士依然面臨經濟限制、擴大監控等挑戰，在日益演變的國家安全框架下，困境加劇。

百人會年會4月25、26日在洛市舉行，年會中一場論壇探討了「中國行動計畫」終止後，新的監管對象、國安驅動下歧視政策的持續擴張，以及未來的走向。論壇主持人、美國諾頓羅氏律師事務所（Norton Rose Fulbright US）合夥人孫自華（Brian Sun）指出︰「美國各族裔移民幾乎都遭遇過歧視與仇恨，非裔、西班牙裔、華人皆然。」今日中美之間的對抗讓類似排斥華人的歷史再次重演。他強調，中國裔美國人在移民法領域推動的諸多重大判例，是爭取公平權利不可抹去的一部分。

麻省理工學院（MIT）教授陳剛分享了自己曾被錯誤逮捕的經歷。他回憶，2021年初，他被指控是間諜，在火車上被逮捕，他成為了新聞發布會上的焦點，被指控非法收受近3000萬美元資金。陳剛感慨，儘管遭遇司法不公，但他因MIT的堅定支持而成為不幸中的幸運者。一年後，聯邦檢察官撤銷指控，並親自向陳剛道歉。

陳剛指出，根據美國亞裔學者論壇（AASF）調查，17%的華裔學者認為在美國已不再安全，許多人停止申請政府研究資助。他自己也因擔憂敏感領域風險，決定不再從事半導體相關研究，而轉向水資源領域。

曾任美國駐華大使的駱家輝（Gary Locke）批評，當政府選定特定族群進行調查，並「尋找罪名」加以起訴時，美國正步向其自認為對立的專制國家之路。他並警告，出生公民權正面臨挑戰，若憲法保障被削弱，最終將影響所有美國人。

曾任聯邦檢察官的杜查姆（Seth DuCharme）從司法角度補充，國安案件須以「調查犯罪，而非調查個人」為原則。他強調，當國家安全成為起點，若檢調機關帶著「這個人一定有問題」的偏見展開調查，將嚴重違背法治精神。