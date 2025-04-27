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AI抓公車道違規 1個月罰單9700張

編譯陳盈霖╱綜合報導
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洛杉磯利用人工智慧（AI）開罰公車專用道違規行為成效驚人。（CBS）
洛杉磯利用人工智慧（AI）開罰公車專用道違規行為成效驚人。（CBS）

NewsBreak報導，洛市利用人工智慧AI）開罰公車專用道駕駛違規成效驚人。根據洛杉磯交通局（LA Department of Transportation，LADOT）最新數據，在兩條地鐵巴士路線上安裝的人工智慧攝影機鏡頭，第二個月對違規停靠公車專用道或公車站的駕駛開出超過9700張罰單，比首月增長77%。過去用警務人員進行人工執法，每月平均僅發出570張相關罰單。

該計畫由洛杉磯捷運（Metro）和洛市交通局共同推行，旨在保持公車專用道暢通，提升公車服務效率與安全。這套AI執法系統由舊金山Hayden AI公司開發，耗資1050萬美元。該系統通過車載攝影機檢測違規，由交通官員審核後發出罰單。每張罰單罰款293美元，低收入駕駛可分期付款，罰款收入的75%歸捷運，25%歸洛市交通局。

目前該系統僅安裝於Wilshire大道（Wilshire Blvd. Route 720）和拉布瑞亞路（La Brea Avenue，Route 212）公車上，這些路線覆蓋市中心、好萊塢（Hollywood）和聖塔蒙尼卡（Santa Monice）等洛市高密度、擁堵的區域。

支持者表示，此計畫通過減少並排停車和違規停靠提升安全性，這些違規行為會迫使公車駛入其他車道，增加事故風險。庫爾富（Culver）市長歐布萊恩（Dan O'Brien）說︰「你可能只是想暫時並排停車，但這對其他人來說是種不便，也讓他們面臨風險。」該市目前已加入洛市與其他多個美國城市行列，利用AI攝像執法應對交通違規。

Hayden AI公司的特里托（Charley Territo）表示，類似技術在紐約（New York）的應用已改善交通狀況。自2019年實施以來，公車速度提升5%，碰撞事故減少30%以上。洛市交通局長張戴安娜（Diana Chang，譯音）提出更大願景：「若公車夠可靠，將改變人們對公共交通的看法。」目前，該市正在寬限期內發出罰單，但60天後將恢復全額罰單執法。每張由AI檢測的違規事件都會由人工審核，系統本身也不斷學習，根據駁回的罰單進行精準度優化。

洛杉磯利用人工智慧（AI）開罰公車專用道違規行為成效驚人。（CBS）
洛杉磯利用人工智慧（AI）開罰公車專用道違規行為成效驚人。（CBS）

AI 洛杉磯 人工智慧

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