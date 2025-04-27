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亞太裔委員會鼓勵新生代參與主流政治 維權發聲

記者啟鉻／河濱報導
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加州亞太裔與亞美事務委員會（CAPIAA）25日在河濱市發布2025內陸帝國亞太裔現狀報告，部分參與者認為，報告提醒決策者進一步關注AAPI群體的政策制定；同時也鼓勵新一代亞太裔積極參與主流政治，勇敢維權發聲。

CAPIAA執行主管阿拉姆（Khydeeja Alam）表示，首次與AAPI DATA合作，針對內陸帝國地區發布亞太裔現況報告。報告的意義在於聚焦當地亞太裔社區，凸顯其迅速壯大的成長趨勢。過去十年內，內陸帝國的亞太裔社區至少擴張了兩倍，成為該地區、加州，甚至全美增長最快的族群之一，對公共資源與服務的需求也隨之提升。她呼籲決策者應重視與亞太裔社群利益息息相關的政策制定。

參與報告發布會的華人歷史學者梅元宇（Eugene Moy）指出，亞太裔社區在南加州以及內陸帝國持續成長壯大，有目共睹。越來越多的亞太裔美國人積極參與公共事務，比如東谷市、聖伯納汀諾市分別出現首位華裔、越裔女市長、莫瑞諾谷市（ Moreno Valley）有華裔市府經理等，這正是美國民主應有的樣貌。

他說，報告證實了人們日常生活中早已感受到的現象：無論在餐廳、商店、顧問公司、醫院，亞裔美國人的身影隨處可見，顯示出這個族群在各行各業中的活躍與貢獻。報告還進一步提供了具體數據與依據以及支持培養領導者的目標，無論是透過民主選舉制度產生，或是在大型公司中擔任管理階層職務，傳統的小型家庭經營仍然存在。但新一代亞裔美國人已經更有自信、也更積極地融入主流社會。

梅元宇表示，希望傳達訊息是：亞裔美國人不再是邊緣文化的一部分，而是美國主流社會的積極參與者和貢獻者。美國自建國以來便是多元文化的國家，報告再次提醒人們，有必要讓社會更加認識並接納這個多樣性。

報告撰寫者之一華裔Connie Tan表示，她父母自中國廣東移民美國，至今仍居住在南加聖蓋博谷。她說，參與報告撰寫時，也驚訝於內陸帝國近十年來AAPI族群的快速成長，每十位居民中就有一位是亞太裔居民。更重要的是，AAPI人群增長標誌美國多元文化的可貴價值。

加州 亞裔 華裔

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