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華航榮獲國際航空機上服務3大獎

記者張宏╱洛杉磯報導
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中華航空獲頒「Onboard Hospitality」雜誌「最佳機上特色餐或大獎。（華航圖片）
中華航空獲頒「Onboard Hospitality」雜誌「最佳機上特色餐或大獎。（華航圖片）

華航空（China Airlines）一舉榮獲三項國際航空機上服務權威大獎，分別為全球專業航空雜誌「PAX International」讀者票選評比「亞洲最佳商務艙旅行包 (Best Business Class Amenity Asia)」和「亞洲最佳豪華經濟艙旅行包 (Best Premium Economy Class Amenity Asia)」雙料殊榮，以及獲頒「Onboard Hospitality」雜誌「最佳機上特色餐或產品 (Best Onboard Special Meal or Product)」大獎，展現華航持續優化機上服務、致力提升旅客飛行體驗，深獲國際一致讚譽。

「PAX International」雜誌匯集全球讀者及專業評審，共同評鑑年度最佳航空公司。華航此次獲獎的機上旅行包，豪華商務艙與潮流奢華品牌MOSCHINO跨界合作，兼具實用性及時尚感；豪華經濟艙則攜手加拿大休閒品牌Roots，營造溫馨質感風格。從包款至內容物均以環保材質構思，融合企業永續理念，凸顯華航在機上服務產品的創新及用心，於全球眾多代表性航空公司中，以最高評價脫穎而出贏得雙項肯定。

華航豪華經濟艙攜手加拿大休閒品牌Roots，營造溫馨質感風格。（華航圖片）
華航豪華經濟艙攜手加拿大休閒品牌Roots，營造溫馨質感風格。（華航圖片）

「Onboard Hospitality」為國際指標性的航空專業雜誌，華航攜手米其林綠星餐廳「陽明春天」的機上餐點，秉持健康生活與永續飲食理念，為旅客呈現高空純淨的蔬食饗宴，拿下「最佳機上特色餐或產品」大獎。

全新登場的春季菜單中，豪華商務艙/商務艙推出「沙嗲猴頭菇椰香飯」、豪華經濟艙及經濟艙則精選「手工咖哩植物肉丸佐糙米飯」，用最新鮮的季節性蔬菜、豆類與穀物，邀請旅客享用大自然的餽贈，展現蔬食料理也能色香味俱全的極致美食。

華航致力提供旅客優質舒適的飛行體驗，全面升級各項機上服務及產品。今年首次榮獲「全球品牌雜誌 Global Brands」頒發「亞洲最佳航空領航獎 (Excellence in Aviation Connectivity)」、連續六年榮獲「環旅世界Global Traveler」評選「北亞最佳航空」，以及蟬聯九年獲國際航空乘客體驗協會「APEX」頒發「全球五星航空」最佳榮譽，同時奪下「最佳餐飲服務獎」及「最佳Wi-Fi獎」三大殊榮，充分展現華航全球五星航空榮譽的領先地位。

華航 加拿大

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