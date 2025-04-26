白卡福利恐縮水 橙縣居民促金映玉反對削減

ACoM16日在橙縣舉辦座談會，呼籲代表橙縣大部分地區的國會議員金映玉反對Medi-Cal預算削減。（主辦方提供）

加州 白卡Medi-Cal為超過1500萬名加州居民提供醫療援助，隨著國會準備在5月重啟預算談判，當地社區與健康倡導者強烈反對擬議中的削減Medi-Cal的預算計畫。美國社區媒體（American Community Media, ACoM）聯合健康倡導組織「為我們的健康奮鬥」（Fight for Our Health）日前在橙縣 舉辦座談會，強調Medi-Cal對生命與健康的關鍵性，並呼籲代表橙縣大部分地區的國會議員金映玉（Young Kim）反對這項削減。

Medi-Cal的受益人、醫療專業人士和社區組織者分享了削減將對當地居民帶來的直接影響。受益人之一Michelle Del Rosario和她24歲的兒子威廉（William）出席該活動，威廉患有自閉症和癲癇。Michelle 說：「根據聯邦報告，每31個孩子中就有1個被診斷為自閉症，我無法理解為何要減少幫助我們孩子的服務。」

威廉通過語音設備解釋，Medi-Cal對他來說至關重要：「沒有Medi-Cal，我無法負擔讓我12年來未曾癲癇發作的藥物。如果服務被削減，我將被隔離，僅能苟活，而不是活得有意義。」

非營利組織Children Now執行董事Michael Odeh警告說，這些削減可能導致加州明年醫療預算中出現130億美元的赤字。「這相當於橙縣所有Medi-Cal開支的全年總額」。

一些共和黨人認為，削減將有助於減少Medi-Cal計畫中的浪費和詐騙，並提高財政效率。然而，醫療專業人士強烈反對這種觀點，認為這些問題不應該以犧牲最依賴服務的群體為代價。Miyoco醫療中心的兒科醫生邱全（Dr. Quyen Kieu）指出，橙縣40%的孕婦依賴Medi-Cal提供產前護理。她說：「即使削減尚未生效，當地20%的婦產科診所已經關閉。」她強調，Medi-Cal不僅僅涵蓋常規檢查，「還包括疫苗接種、心理健康支持、視力和牙科篩查以及急診護理。削減等於放棄我們孩子的健康和未來」。

ACoM負責人Sandy Close表示：「這不僅僅是關於兒童和殘障人士的問題，這關係到我們每一個人。當診所關閉，醫院擁擠時，每個人都要付出代價。現在是採取行動的時候。」

根據加州公共衛生廳去年9月發布的數據，聯邦眾議員金映玉代表的第40選區內有15萬7000名居民（即21%）參加了Medi-Cal，其中超過5萬2000人年齡在19歲以下。這相當於該選區每三個孩子中就有一個參與Medi-Cal。全州範圍內，有550萬5000名21歲以下的兒童獲得Medi-Cal福利，占加州青少年人口的53%。

金映玉議員在4月22日表示，她將不會支持任何不保護社區最脆弱群體的預算決議。她說：「任何不保護我們社區最脆弱公民的基本醫療服務的預算決議，我都不會支持。我已經向我的選民和眾議院 領導層表明了這一立場，並將繼續這樣做。」

她的辦公室證實，金映玉最近向眾議院領導層發送了一封信，強調Medi-Cal服務對她選區的重要性。發言人Kelly Stroh表示：「金映玉議員致力於保護和加強我們的醫療保健體系，包括保護最脆弱群體的Medi-Cal服務，並與兩黨合作，擴大她選區居民的護理覆蓋面。」

國會計劃在4月底前開始對預算提案進行委員會審查，並可能於5月中旬全體投票。如果通過，削減計畫將在10月新財年開始時生效。