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百人會年會 「喜福會」主演溫情重聚 各界領袖慶祝華裔美國人成就

記者劉子為／洛杉磯報導
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大會首場座談聚焦「山火後的基礎建設重建」，邀請洛杉磯縣政委員米切爾（右三）、華裔企業家王文祥（右一）等不同領域的專家探討。（記者劉子為／攝影）
大會首場座談聚焦「山火後的基礎建設重建」，邀請洛杉磯縣政委員米切爾（右三）、華裔企業家王文祥（右一）等不同領域的專家探討。（記者劉子為／攝影）

百人會（Committee of 100）年會於4月25日至26日在洛杉磯市隆重舉行，來自科技、教育、娛樂、法律及公共政策等領域的領袖齊聚一堂，慶祝華裔美國人的成就，也針對華裔及亞太裔社群當前所面臨的挑戰提出應對方案，並促進新一代領袖與影響力人士之間的交流。

百人會是一個由傑出華裔美國人組成的非營利組織，持續致力於促進美中關係，推動華裔社群在美國社會的正面形象與影響力。

SM Entertainment前總裁李秀滿親臨現場，分享K-pop在全球崛起背...
SM Entertainment前總裁李秀滿親臨現場，分享K-pop在全球崛起背後的文化、經濟與戰略力量。（記者劉子為／攝影）

今年大會的主題為「Engage. Empower. Elevate」（參與、賦能、提升），適逢山火重創之後的重建期，百人會以此向堅韌與創新精神致敬。會議首日由洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）致開幕辭，她感謝各界在山火災後展現的團結與支持，並表示市府正全力以赴協助災區重建。

知名畫廊經營者Jeremy Deitch（圖右）分享當代藝術如何作為美中文化交流...
知名畫廊經營者Jeremy Deitch（圖右）分享當代藝術如何作為美中文化交流的橋梁。（記者劉子為／攝影）

大會首場座談聚焦於「山火後的基礎建設重建」，邀請洛杉磯縣政委員米切爾（Holly Mitchell）、華裔企業家王文祥等不同領域的專家探討，如何藉由引進創新材料與科技，重塑更具韌性、符合未來需求的城市基礎設施；以洛杉磯今年的山火為例，強調協調復原、長遠規劃與現代化建設對未來社區發展的重要性。

電影「喜福會」四位主演重聚，並被百人會授予文化偶像獎，右起：富田譚玲、溫明娜、L...
電影「喜福會」四位主演重聚，並被百人會授予文化偶像獎，右起：富田譚玲、溫明娜、Lauren Tom、趙家玲、楊燕子、凌志慧。（記者劉子為／攝影）

今年大會的文化偶像獎（Cultural Icon Award）頒發給經典電影「喜福會」（The Joy Luck Club）四位主演——溫明娜（Ming-Na Wen）、趙家玲（Rosalind Chao）、Lauren Tom與富田譚玲（Tamlyn Tomita）。「喜福會」是好萊塢首批以亞裔美國人故事為主軸、並由亞裔演員主演的主流電影之一。在知名記者凌志慧（Lisa Ling ）主持的論壇中，四位演員分享了電影拍攝的回憶，以及30年來亞裔美國人在影視圈的變遷。溫明娜提到，能見證這部電影歷經30多年仍受到喜愛，並且與當年夥伴們維持深厚情誼，讓她感到無比欣慰。趙家玲則指出，如今南加州許多高中仍將「喜福會」納入課程，展現推動亞裔歷史教育的重要性。頒獎儀式由奧斯卡首位華裔主席楊燕子（Janet Yang）主持。

大會座談之一，四位華裔新星探討亞裔美國人在好萊塢爭取話語權之路。（記者劉子為／攝...
大會座談之一，四位華裔新星探討亞裔美國人在好萊塢爭取話語權之路。（記者劉子為／攝影）

此次年會也涵蓋多場深具啟發性的主題論壇，包括探討華裔學者在美國受打壓現象、亞裔美國人在好萊塢爭取話語權之路、美國教科書中亞裔歷史的展現，以及當代藝術如何作為美中文化交流的橋梁等等。同時，韓國娛樂界重量級人物、SM Entertainment前總裁李秀滿親臨現場，分享K-pop在全球崛起背後的文化、經濟與戰略力量，並介紹他為何將目光轉向中國市場和全世界。

加州檢察長邦塔在致詞中重申打擊毒品氾濫、人口販運、仇恨犯罪及保障住房安全等多方面...
加州檢察長邦塔在致詞中重申打擊毒品氾濫、人口販運、仇恨犯罪及保障住房安全等多方面的承諾。（記者劉子為／攝影）

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）亦出席並發表講話，他回顧川普政府施加高關稅政策對美國經濟的衝擊，指出這些關稅每年可能導致美國經濟縮水1000億美元，並增加家庭負擔。他強調，加州政府已提起訴訟，挑戰這些違法的關稅政策，並致力於保障民眾權益。此外，邦塔也談到加州司法廳在山火後積極防止災後詐騙行為，保護受災家庭，並重申打擊毒品氾濫、人口販運、仇恨犯罪及保障住房安全等多方面的承諾。

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