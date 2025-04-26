57/60高速公路改造 多個路段將關閉59小時

新建的60號公路東向繞行天橋，專供從大道駛出的東行通勤者使用。（聖蓋博谷政府委員會提供）

57/60高速公路改造工程格蘭德大道橋（Grand Ave. Bridge）南行車道、60號公路格蘭德大道東向出口匝道（EB SR-60 Grand Ave. Off-Ramp）將部分關閉59小時，時間從5月2日星期五晚上7時至5月5日星期一清晨6時，影響地區將包括工業市、鑽石吧 、核桃市、奇諾和布瑞亞等城市和過往車輛。聖蓋博 谷政府委員會表示，57/60高速公路改造工程過半，基礎工程已接近尾聲，未來兩年將進入道路和橋梁建設階段。

此次將近60小時的關閉，加州 公路局人員將用於公用設施遷移、道路挖掘、鋪路和劃線等工作，為工程進入最後建設階段鋪平道路。

道路關閉期間，東行車輛可使用SR-60鑽石吧大道（Diamond Bar Blvd.）和檸檬大道出口匝道（Lemon Ave. off-ramps）繞行。格蘭德大道北行線道將保持暢通。西行車輛可使用山谷大道（Valley Blvd.）和鑽石吧大道（Diamond Bar Blvd.）繞行。天普大道（Temple Ave.）可供南向通行。此外，格蘭德大道西向人行道將關閉，東向人行通道將保持開放。道路關閉期間附近的企業將繼續開放，為民眾提供服務。施工部門同時提醒附近居民和商家注意工地的噪音和灰塵。

聖蓋博谷政府委員會代表Rene Coronel本周特別向鑽石吧等市議會報告57/60高速公路改造工程總體進展。他表示，為期五年的工程目前進展過半，預計2028年洛杉磯奧運會前完成。所有工程都旨在緩解該地段的交通擁堵。57/60號公路改造工程總投資4億4412萬美元，2023年7月開工，預計2028年7月竣工。