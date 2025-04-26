移民政策不明 有案底者最好別出境

有重罪案底的綠卡華人日前入境美國時直接被抓進移民監獄。（本報檔案照片）

川普上任後實施的移民 政策行政命令常有驚人之舉，導致律師無法參考過往慣例和案例。華人律師紛紛表示，現在各類簽證政策都令人暈頭轉向，沒有穩定的指導方向，只能隨機看運氣。有時還會出現州法院和聯邦機構的拉鋸，有案底或簽證持有者唯一能做的最好是盡量不要離開加州 或出境。

律師鄧洪目前在處理的一起案件出現移民局和州法院的拉鋸，他說，他的客人葉先生身分是政治庇護申請中，日前發生一起家暴案件，葉先生因和女朋友吵架被警察抓，但保釋出來沒多久他就自己跑到外州種大麻，期間被移民局攔下以重罪被逮捕。與此同時，葉先生的家暴案要在加州法院出庭，但移民局這邊不放人，表示其不是美國公民，根據法律可將其驅逐。加州法官則命令其必須出庭，最後因為葉先生無法出庭，導致法院發出通緝令。如今葉先生不僅面臨移民局的驅逐，還有加州法院通緝令，處境相當不妙，他提醒有重罪案底的非美國公民一定要小心。

此外，有重罪案底的綠卡華人入境時也被送進移民監獄。律師郝琦表示，她一個客戶最近短暫回中國，之後持美國綠卡入境，結果被直接送入移民監獄。原因是這個客人有刑事犯罪記錄，曾入獄兩年。刑滿釋放後進出美國都沒有發生這類狀況，如今卻成為被關理由。她認為此舉完全沒有法律依據，幸好這個客人是被關到移民監獄，如果直接被驅逐出境，律師也無能為力。

郝琦表示，現在移民律師工作量大幅增加，因為移民政策和案件現狀混亂，沒有一個穩定的指導方向，都在面對以前沒有發生的事情。不僅H-1B工作簽證 需要新類別補件，像傑出人才EB-1本屬於個人申請，無需提供雇主信息，但現在竟然要求必須提供雇主的僱傭性合約，非常離譜。還有明明已提交所需要的文件資料，移民局竟然要求再提供一次。大家暈頭轉向，做無用功。每個案件太多隨機性，客人只能自求多福。她建議客人一動不如一靜，離境可能有麻煩，綠卡都會有問題，何況簽證持有者。