H-1B工簽 罕見要求補提家庭住址

美國移民局（USCIS）近日對一些H-1B工作簽證案件發出證據請求（RFE），其中包括一項意想不到的提供外國工人的居住地址，以便該機構可收集生物特徵資料。(本報檔案照)

美國移民 局（USCIS）近日對一些H-1B工作簽證 案件中發出「證據請求」（Request for Evidence，RFE），其中包括一項意想不到的要求：提供外國工人的居住地址，以便該機構收集生物特徵資料。華人移民律師劉莉莎表示，第一次看到工作簽證案件中要求這類補件，建議大家先觀望，不要著急補件。

據富比世報道，透過H-1B簽證計畫或I-140移民申請贊助外國工人的雇主，收到提及有關受益人的「潛在不利資訊」的RFE。這些通知並不要求提供缺失的文件或資格證明（通常的RFE方法），而是要求提供員工目前的家庭住址，以便收集生物特徵資訊。生物辨識技術（指紋辨識、照片等）通常用於調整身分、庇護或驅逐相關程序，而不是用於非移民工作簽證申請。這種轉變也許是新的執法策略，或者是未宣布的政策變化。無論如何，此類新變化都會讓已受到嚴格監管且時間敏感的工作簽證批准流程帶來更複雜的狀況。

移民律師劉莉莎表示，她的客戶目前還沒有收到類似補件要求，但確實在律師之間已有這樣的案例，且多是針對科技大廠員工的工作簽證提出這類RFE，全美移民律師協會（AILA）在開會時也提到這個問題，大家初步猜測移民局要求工作簽證進行額外的打指紋等生物採樣步驟是出於國家安全考量。

她說，這類RFE並不常見，因為H-1B簽證申請通常不需要生物識別資訊。之前工作簽證補件多數是關於工作崗位是否合理合適等問題，即使在川普第一個任期中也沒有出現過此類RFE。但是現在川普很多移民政策多是以美國安全為由，這股風浪如今波及工作簽證申請，政府若懷疑對美國安全有影響而要求申請者補件，此舉雖過度但法律上也無可厚非。

劉莉莎建議，因移民局RFE缺乏對要求此類資訊的明確解釋，會給雇主及移民律師帶來困惑，因此她建議在要求遞交補件的截止日期前，先不要著急回應，也不要著急於補件，與律師合作評估最佳行動方案。等積累一定相關案件和案例後再做動作，同時全美移民律師協會也在蒐集相關信息，和移民局請求澄清。因為申請者有權要求移民局披露引發RFE的具體訊息，讓移民局做出一個更詳細的RFE導覽指導。另外建議申請者，能讓公司主管知道正在發生意外的移民局RFE要求，也許會影響未來的招募或員工留任。