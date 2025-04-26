學生將赴台研習 兩校辦行前說明會

喜瑞都社區學院與瑞航德社區大學聯合舉辦2025年學生赴台研習行前說明會，多位學生志工獲頒表揚狀，感謝他們在活動籌辦過程中付出的努力與貢獻，並與主辦單位及嘉賓合影留念。（記者張庭瑜／攝影）

為協助學生深入了解即將展開的台灣夏季華語研習營，喜瑞都 社區學院（Cerritos College）與瑞航德社區大學（Rio Hondo College）聯合舉辦2025年學生赴台研習行前說明會，介紹兩校分別前往台中靜宜大學與新北市致理科技大學的課程安排以台灣生活實用資訊，並邀請歷屆參與學生分享經驗與在地特色。

喜瑞都社區學院學生預訂6月2日至20日前往台中靜宜大學修習相關課程；瑞航德學院學生於6月23日至7月11日前往新北市板橋致理科技大學，進行華語學習與文化體驗。靜宜大學校長林思玲透過線上致詞歡迎學生，鼓勵大家充分把握學習與交流機會。

說明會現場座無虛席，學生與家長專注聆聽赴台研習行程介紹及文化交流說明。（記者張庭瑜／攝影）

喜瑞都社區學院校長Dr. Jose Fierro分享過往隨團赴台經驗，鼓勵學生保持開放心態，積極融入在地文化。他指出台灣夏季天氣炎熱潮濕，建議攜帶輕便衣物與適應性強的行李，並預留自由時間探訪各地景點，「這將是人生中難忘的學習旅程」。

活動特別邀請兩位校友分享經驗。Mayra提到在新北市九份山城、夜市、地質公園等地的深刻回憶，並提醒學弟妹攜帶防蚊液與防曬乳，「台灣的夏天熱情也有點『烈』」。Marion則回憶在靜宜大學的華語課、卡拉OK巴士、夜市探險與太極課程等趣事，更自嘲「台灣的美食讓我的減肥計畫延後了好幾周」。

活動現場特別頒發感謝狀予協助籌辦的各界貴賓與代表，表彰其在推動台美文化與教育交流上的貢獻。（記者張庭瑜／攝影）

經文處教育組李政翰組長介紹了交通安全、文化禮儀與緊急聯絡方式，以及華語文獎學金與台灣獎學金，鼓勵學生未來可考慮赴台進修。現場也發送由世華大洛杉磯 分會贈與的紀念小禮物，場面溫馨。最後由兩校代表頒發參與證書與紀念品。