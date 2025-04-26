「古詩新唱」音樂會 多族裔孩童參演

孩童身穿古裝，在舞台上演出由唐詩改編的新唱作品。活動結合詩詞、歌唱與舞蹈，由不同族裔兒童共同詮釋，展現藝術共融與文化傳承的精神。（記者張庭瑜／攝影）

華美表演藝術協會19日於羅斯密市西來大學大禮堂舉行「古詩新唱」音樂會，將唐詩宋詞融合拉丁節奏與中英文歌詞，由多族裔孩童共同演出，自閉症孩童也登台參與，展現中西交融、老少共享的文化饗宴。

由歌者與舞者攜手演繹唐詩改編作品，整場活動呈現跨世代、跨族群的藝術合作，讓古典詩詞以嶄新風貌走入主流舞台。（記者張庭瑜／攝影）

音樂內容來自音樂人居曉玉歷時21年創作的唐詩系列，從2003年起累積完成54首，此次選出八組曲共24首演出，改編王維、李紳、賀知章等詩作，搭配舞蹈、合唱與視覺設計，呈現跨時空文化演繹。她表示靈感多來自生活，盼孩子們記住一句詩詞，也算播下文化種子。

莊凰（中）表示「今天這場盛會，是與古人相遇的時刻」，期盼中華詩詞透過音樂形式永續流傳。（記者張庭瑜／攝影）

音樂會由華美表演藝術協會主辦，洛杉磯 華文作家協會協辦。會長莊凰致詞指出，此為與古人相遇的時刻，透過多族裔孩童演繹，象徵文化共存。多位藝文界人士到場支持，包括北美華人 寫作協會會長嚴筱意、畫家何念丹、美洲文化之聲總編輯韓舸友等。嚴筱意回憶當年國文老師吟唱宋詞的感動，盼孩子也能記住詩詞韻味。何念丹鼓勵孩子用AI創作詩詞與畫作結合，透過翻譯增進理解，讓科技成為文化教育橋梁。

吳孟臻（左三）向莊凰（右三）、居曉玉（左二）等人頒發賀狀，肯定其長年致力推廣中華文化。（記者張庭瑜／攝影）

小天使兒童合唱團創辦人駱吳惠珠帶團演出，強調合唱團20多年來不僅參與主流音樂評比，也致力推廣中華文化。家長于女士表示，5歲多兒子加入一年後明顯更有自信，能獨立登台，感受深刻。作家張五星更肯定居曉玉長年投入詩詞教學。山景學區 教委吳孟臻也頒發賀狀予莊凰、段金平、居曉玉等人，表彰其文化貢獻。