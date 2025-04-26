「古詩新唱」音樂會 多族裔孩童參演
華美表演藝術協會19日於羅斯密市西來大學大禮堂舉行「古詩新唱」音樂會，將唐詩宋詞融合拉丁節奏與中英文歌詞，由多族裔孩童共同演出，自閉症孩童也登台參與，展現中西交融、老少共享的文化饗宴。
音樂內容來自音樂人居曉玉歷時21年創作的唐詩系列，從2003年起累積完成54首，此次選出八組曲共24首演出，改編王維、李紳、賀知章等詩作，搭配舞蹈、合唱與視覺設計，呈現跨時空文化演繹。她表示靈感多來自生活，盼孩子們記住一句詩詞，也算播下文化種子。
音樂會由華美表演藝術協會主辦，洛杉磯華文作家協會協辦。會長莊凰致詞指出，此為與古人相遇的時刻，透過多族裔孩童演繹，象徵文化共存。多位藝文界人士到場支持，包括北美華人寫作協會會長嚴筱意、畫家何念丹、美洲文化之聲總編輯韓舸友等。嚴筱意回憶當年國文老師吟唱宋詞的感動，盼孩子也能記住詩詞韻味。何念丹鼓勵孩子用AI創作詩詞與畫作結合，透過翻譯增進理解，讓科技成為文化教育橋梁。
小天使兒童合唱團創辦人駱吳惠珠帶團演出，強調合唱團20多年來不僅參與主流音樂評比，也致力推廣中華文化。家長于女士表示，5歲多兒子加入一年後明顯更有自信，能獨立登台，感受深刻。作家張五星更肯定居曉玉長年投入詩詞教學。山景學區教委吳孟臻也頒發賀狀予莊凰、段金平、居曉玉等人，表彰其文化貢獻。
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