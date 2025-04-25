一筆意外之財 放棄百萬創業 她回歸初心學藝術

從曾經的IBM工程師、百萬創業者，到如今的新人藝術家，胡迪不認為這是背離現實的任性選擇，她只是回歸初心。（受訪者提供）

在許多人夢寐以求的高薪工作和創業成功之間，胡迪卻選擇了一條看似逆行的路。她辭去在科技巨頭IBM 的穩定崗位，也放棄了一個百萬創業項目，轉身離開熟悉的中國故土，毅然遠赴重洋到加州 藝術學院（CalArts）深造，幾乎是從零開始學習被社會視為冷門、難以謀生的藝術專業。這一切的轉變，起源於一筆「突如其來」的巨款，以及一個在內心中萌芽已久的夢想。

這位出生於成都的女孩，自小品學兼優。家境普通的她，儘管喜愛畫畫和創作，從未將學習藝術和出國留學視為現實中的選項。她選擇走上一條保險的道路：先是在北京師範大學主修物理，隨後又在浙江大學取得電腦系碩士學位。她說，「那時候媒體和大環境都在說，要學實用的專業，才有出路。」

但在浙大學習電腦科學時，胡迪所選的其實是科技與設計的交叉方向，她心中追求創作的火苗從未熄滅。研究生期間，她與夥伴開啟一個在線教育的創業項目。畢業後，她一邊在IBM工作，一邊繼續經營這個項目，沒想到迅速受到資本市場關注，不久即被一家大型科技公司收購。擁有股份分紅後，胡迪突然擁有了數百萬人民幣的資金。

「我從來沒想過這輩子會一下有這麼多錢。」胡迪坦言，這筆意外之財改變了她對金錢與人生的看法，讓她開始思考：如果不用為生存擔憂，自己真正想做什麼？答案其實早就藏在心底：藝術創作。

胡迪說，她一開始考慮過設計與插畫，但那仍是實用導向的選擇，最終她還是跟隨內心選擇了學習純藝（fine art）。於是，她用一些畫畫作品嘗試申請美國純藝研究生項目，並被青睞跨學科人才的加州藝術學院錄取。來到學校後，胡迪開始擺脫「藝術就是畫畫」的單一想像，並學習和探索創作媒介的多樣性與開放性。

在學期間，胡迪創作了多媒介、融合科技與互動元素的作品，其中較具代表性的，是她的畢業作品「Echo Chamber Realms」。這是一件充滿哲思與科技實驗精神的裝置藝術：三隻由AI生成個性與語言模型的木偶，坐在一個精心設計的空間中進行對話，探討關於人生各種話題，從自由意志到存在意義，從孤獨到連結，若無人為介入，他們甚至可以永遠聊下去。 在加州藝術學院學習期間，胡迪不斷探索創作媒介的多樣性與開放性，圖為其作品「On the Back of Silver Dragon」。（受訪者提供） 圖為胡迪的畢業作品「Echo Chamber Realms」：三隻由AI生成個性與語言模型的木偶，坐在一個精心設計的空間中進行對話。（受訪者提供）

去年畢業後，胡迪離開洛杉磯 半年，到美國東岸的巴爾的摩與她的先生一起生活，但在當地的寧靜生活中，藝術社群和觀眾的缺失讓她開始想念南加創作環境。今年1月，她決定回到洛杉磯尋找發展機會，目前在羅耀拉大學（Loyola Marymount University）任教，教授編程藝術（Coding Arts）課程。胡迪說，「教學讓我和人產生連結，生活中也自然出現能暢談藝術創作的朋友，我很喜歡這樣的狀態。」