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護理師抗議人手不足 仁愛醫院：磋商新合約中

記者王若然／阿罕布拉市報導
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阿罕布拉市仁愛醫院（Alhambra Hospital Medical Center）的數名護理師（RN）23日舉辦信息糾察活動。（護理師工會提供）
阿罕布拉市仁愛醫院（Alhambra Hospital Medical Center）的數名護理師（RN）23日舉辦信息糾察活動。（護理師工會提供）

阿罕布拉市仁愛醫院（Alhambra Hospital Medical Center）的數名護理師（RN）23日在工會的領導下，在該醫院門外舉辦信息糾察活動（information picket），抗議該醫院人手不足，導致護理師工作繁重，並爭取一個公平的合約。對此仁愛醫院發布聲明，表示知曉護理師當天的糾察活動，正在努力與代表他們的工會進行合同商討，致力於達成對多邊有益的合同。

阿罕布拉仁愛醫院行政總監Ling Tsai回覆本報：「正當仁愛醫院正在與代表護理師的工會進行磋商，工會決定在4月23日舉行信息糾察活動。我們會繼續秉持好的信念與工會就新合同進行商討，以達成雙方都滿意，讓每個相關人士都受益的合同。」她說，「我們想讓病人和社區放心，我們會繼續將病人的照護、病人的利益以及僱員利益作為首要目標。為了達成阿罕布拉仁愛醫院對病患安全的努力，我們一直遵守加州法律Title22所規定的護理師與病人之間的比例。我們正在持續努力地支持員工和滿足病人需求。」

根據加州護理師協會（California Nurses Association）以及全國護理師聯合工會（National Nurses United）在23日發布的消息，該醫院護理師表示醫院沒有雇用足夠的人手，導致護理師工作繁重，甚至連午餐時間都沒有。雙方的合約在今年3月31日到期，自2024年8月起，仁愛醫院與護理師之間就新合約內容進行磋商，至今仍未有實質進展。

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